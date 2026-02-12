Οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία σε δυστύχημα που είχε σχέση με το πέρασμα της καταιγίδας Nils, που σημαδεύτηκε από ανέμους άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα και περίπου 850.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση στη χώρα, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Το δυστύχημα κοντά στην Νταξ, στο διαμέρισμα Λαντ, «συνδέεται με πτώση κορμού δέντρου» σύμφωνα με εκπρόσωπο της νομαρχίας. Στην περιοχή αυτή, οι ριπές ανέμου στη διάρκεια της νύχτας έφθασαν τα 162 χλμ/ώρα στην Μπισκαρός στην ακτή.

Περίπου 850.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό σήμερα το πρωί στη χώρα, εκ των οποίων 450.000 στη Νέα Ακουιτανία και 318.000 στην Οξιτανία, τις δύο περιφέρειες της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Με τις έντονες βροχές των τελευταίων εβδομάδων το χώμα δεν μπορεί να συγκρατήσει το νερό με αποτέλεσμα δέντρα και υποδομές να καθίστανται πιο ευάλωτα στον άνεμο.

Η καταιγίδα Nils, που έφερε σημαντικές βροχές, μετακινείται σήμερα προς τη Μεσόγειο. Προηγουμένως όμως οι θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν με 100 – 160 χιλιόμετρα πολλές περιοχές της Γαλλίας.

Το καιρικό επεισόδιο αναμένεται να λάβει τέλος σήμερα στη νοτιοδυτική Γαλλία, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, η οποία όμως συνιστά «προσοχή» και τις επόμενες ώρες.