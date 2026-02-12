Οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία σε δυστύχημα που είχε σχέση με το πέρασμα της καταιγίδας Nils, που σημαδεύτηκε από ανέμους άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα και περίπου 850.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση στη χώρα, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Σαρωτικοί άνεμοι από την κακοκαιρία Nils

Το δυστύχημα κοντά στην Νταξ, στο διαμέρισμα Λαντ, «συνδέεται με πτώση κορμού δέντρου» σύμφωνα με εκπρόσωπο της νομαρχίας. Στην περιοχή αυτή, οι ριπές ανέμου στη διάρκεια της νύχτας έφθασαν τα 162 χλμ/ώρα στην Μπισκαρός στην ακτή.

Ριπές ανέμων με ένταση 162 χιλιόμετρα ξερίζωσαν δέντρα

Περίπου 850.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό σήμερα το πρωί στη χώρα, εκ των οποίων 450.000 στη Νέα Ακουιτανία και 318.000 στην Οξιτανία, τις δύο περιφέρειες της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Με τις έντονες βροχές των τελευταίων εβδομάδων το χώμα δεν μπορεί να συγκρατήσει το νερό με αποτέλεσμα δέντρα και υποδομές να καθίστανται πιο ευάλωτα στον άνεμο.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από κορμούς δέντρων

Η καταιγίδα Nils, που έφερε σημαντικές βροχές, μετακινείται σήμερα προς τη Μεσόγειο. Προηγουμένως όμως οι θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν με 100 – 160 χιλιόμετρα πολλές περιοχές της Γαλλίας.

Οι περιοχές που έπληξε στη Γαλλία η κακοκαιρία Nils

Το καιρικό επεισόδιο αναμένεται να λάβει τέλος σήμερα στη νοτιοδυτική Γαλλία, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, η οποία όμως συνιστά «προσοχή» και τις επόμενες ώρες.

 

