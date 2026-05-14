Μια σειρά από ισχυρούς ανεμοστρόβιλους έπληξε σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, τρεις διαφορετικές επαρχίες της Τουρκίας, σκορπώντας τον πανικό και προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Οι εικόνες από τα ακραία φαινόμενα έγιναν αμέσως viral, αναδεικνύοντας την ένταση της κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία «χτύπησε» διαδοχικά τη Σμύρνη, το Τσόρουμ και τη Γάγγρα (Τσάνκιρι), μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά κατοικημένες περιοχές σε «πεδία μάχης».

Στη Γάγγρα, συγκεκριμένα, στην περιοχή Σουνγκουρλού και ειδικά στο χωριό Ογιατζά, καταγράφηκαν οι σοβαρότερες συνέπειες. Ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε στέγες, γκρέμισε τοίχους σπιτιών και ξερίζωσε δέντρα που καταπλάκωσαν κτήρια στον οικισμό.

Στην περιοχή Κιζιλίρμακ του Τσόρουμ, μετά από θυελλώδεις ανέμους και κατακλυσμιαίες βροχές, σχηματίστηκε ένας γιγαντιαίος στρόβιλος. Από το πέρασμα του φαινομένου τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της AFAD (Πολιτική Προστασία), η χωροφυλακή και η πυροσβεστική για επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και αποκατάστασης της ασφάλειας.

Παράλληλα, στη Μενεμένη της Σμύρνης, παρά τη θερμοκρασία των 21°C, ένας ανεμοστρόβιλος αναπτύχθηκε πάνω από την πεδιάδα. Αν και δεν προκάλεσε άμεσες καταστροφές στην ξηρά, το μέγεθός του προκάλεσε έντονο δέος και ανησυχία στους κατοίκους.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ιδιαίτερα αυτά από το Τσόρουμ, αποτύπωσαν την ευαλωτότητα των υποδομών απέναντι στη φύση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός θερμού και υγρού αέρα δημιουργεί συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας. Φαινόμενα που άλλοτε θεωρούνταν σπάνια για την περιοχή, πλέον εκδηλώνονται με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση, γεγονός που αποδίδεται στην κλιματική κρίση.

Μετά τα σημερινά περιστατικά, οι τουρκικές Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες τη σημασία των μέτρων αυτοπροστασίας, τα οποία είναι να αποφεύγουν τους ανοιχτούς χώρους, να αναζητούν άμεσα καταφύγιο και να παραμένουν μακριά από αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα, η ταυτόχρονη εμφάνιση τριών ανεμοστρόβιλων, μέσα στην ίδια ημέρα, θέτει την κρατική μηχανή σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Με πληροφορίες από Hurriyet