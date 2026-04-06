Ο Ισπανός Πρωθυπουργός έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο δριμείς επικριτές του πολέμου μεταξύ των ηγετών της Δύσης, χαρακτηρίζοντάς τον παράνομο και επικίνδυνο και απαγορεύοντας τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στη νότια Ισπανία, για επιθέσεις στο Ιράν.

Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ισπανίας (PSOE), έχει αυξήσει τη δημοτικότητά του στον απόηχο της σθεναρής αντίθεσης του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο στο Ιράν, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Vox, το οποίο υποστηρίζει τον πόλεμο, χάνει έδαφος, όπως προκύπτει από δύο δημοσκοπήσεις που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Ο Σάντσεθ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο δριμείς επικριτές του πολέμου μεταξύ των ηγετών της Δύσης, χαρακτηρίζοντάς τον παράνομο και επικίνδυνο και απαγορεύοντας τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στη νότια Ισπανία για επιθέσεις στο Ιράν, κλείνοντας παράλληλα τον ισπανικό εναέριο χώρο, σε αεροσκάφη των ΗΠΑ που εμπλέκονται στη σύγκρουση.

🇪🇸🔥 “Spain stands on the right side of history.” “What’s happening in Gaza is genocide.” “Say it with me: it is genocide.” Spanish PM Pedro Sánchez, Europe’s rare leader with real courage. pic.twitter.com/ggQfCztCVh — WAR (@warsurv) April 6, 2026



Το Vox, το οποίο έχει στενές διασυνδέσεις με το κίνημα MAGA του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στη στάση του Σάντσεθ.

Δημοσκόπηση της Κρατικής Εταιρείας Δημοσκοπήσεων CIS έδειξε τον περασμένο μήνα ότι 85% των ερωτηθέντων απορρίπτουν τον πόλεμο.

Η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Sigma Dos, που διεξήχθη για λογαριασμό της εφημερίδας El Mundo και δημοσιεύτηκε σήμερα, δείχνει ότι το ποσοστό της δημοτικότητας των Σοσιαλιστών του Σάντσεθ στην πρόθεση ψήφου έχει αυξηθεί στο 27,7%, από 26,4% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, μειώνοντας το προβάδισμα που είχε το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα⁠ (PP).

Μια άλλη δημοσκόπηση της εταιρείας 40dB για λογαριασμό της εφημερίδας El Pais, τοποθετεί τους Σοσιαλιστές στο 28,6%, από 27,7%. Στο μεταξύ, το ποσοστό δημοτικότητας του Vox μειώθηκε στο 17,1% τον Απρίλιο, από 18,3%, σύμφωνα με την Sigma Dos, και έχασε 0,1 μονάδα πέφτοντας στο 18,7% στη δημοσκόπηση της 40dB.

Και στις δύο δημοσκοπήσεις το Λαϊκό Κόμμα βρίσκεται στην κορυφή, με 32,5% και 31,1% αντίστοιχα στην πρόθεση ψήφου, ενισχυμένο κατά λιγότερο από μια ποσοστιαία μονάδα και στις δύο δημοσκοπήσεις. Το κόμμα κατηγορεί τον Σάντσεθ ότι έπληξε τις διατλαντικές σχέσεις. Το PP δεν έχει καταδικάσει δημοσίως τον Τραμπ και το Ισραήλ, παρότι ο ηγέτης του έχει επαναλάβει το σύνθημα «όχι στον πόλεμο».

⚡️🇪🇸JUST IN: Spain’s PM Pedro Sánchez keeps three key items in his office, including a bottle with a message from a Palestinian child refugee from Gaza reminding him of Palestinian suffering. pic.twitter.com/5WZe0igHAg — Suppressed News. (@SuppressedNws1) April 6, 2026

Μια κοινή τάση είναι η μετατόπιση της πρόθεσης ψήφου από τα άκρα του φάσματος, στα δύο συστημικά κόμματα. Το Λαϊκό Κόμμα φαίνεται να επιβραδύνει τη ροή των ψήφων προς το Vox και οι Σοσιαλιστές συγκεντρώνουν πρώην ψηφοφόρους από τον ακροαριστερό ήσσονα εταίρο της συμμαχίας, το Sumar, έδειξαν οι δημοσκοπήσεις.

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για τον Αύγουστο του 2027. Οι δημοσκοπήσεις διενεργήθηκαν η καθεμία σε δείγμα περίπου 2.000 ψηφοφόρων και το περιθώριο σφάλματος ήταν 2,2%.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters