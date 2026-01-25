Ο Αμερικανός αναρριχητής, Άλεξ Χόνολντ, ανέβηκε στον ουρανοξύστη Taipei 101 της Ταϊβάν, χωρίς σχοινιά ή προστατευτικό εξοπλισμό, «κατακτώντας» την κορυφή του πύργου ύψους 508 μέτρων (1.667 ποδιών) περίπου 90 λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει.

Πώς το έκανε – Προβληματισμός για την επικινδυνότητα

Χρησιμοποίησε μικρά εξογκώματα σε σχήμα L ως πατήματα, έκανε ελιγμούς γύρω από τις πλευρές κατασκευών που προεξείχαν από τον πύργο και αφού πέρασε το πιο δύσκολο κομμάτι, που ήταν οι 64 όροφοι του μεσαίου τμήματος, έκανε ένα σύντομο διάλειμμα.

Alex Honnold taking a selfie at the top of Taipei 101 after free soloing the skyscraper. UNBELIEVABLE!!! #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/FuRNBKTDDM — Masutā 🥷 🇨🇦 (@masutacad) January 25, 2026

Η ελεύθερη μοναχική ανάβαση στο εμβληματικό κτίριο στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix ενώ είχε αναβληθεί ήδη για 24 ώρες λόγω βροχής. Η ανάβαση προκάλεσε ενθουσιασμό αλλά και προβληματισμό σχετικά με την ηθική πλευρά της απόπειρας υψηλού κινδύνου σε ζωντανή μετάδοση.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: “Sick.” The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Ο πρώτος που το επιχείρησε χωρίς σχοινί

Ο Χόνολντ δεν είναι ο πρώτος ορειβάτης που ανέβηκε στον ουρανοξύστη, αλλά είναι ο πρώτος που το έκανε χωρίς σχοινί. Ο Γάλλος ορειβάτης Αλέν Ρομπέρ ανέβηκε στο κτίριο την ημέρα των Χριστουγέννων του 2004, στο πλαίσιο των εγκαινίων του τότε ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: Associated Press