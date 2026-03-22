Το chatbot Grok του X (πρώην Twitter) αποτυγχάνει να επαληθεύσει με ακρίβεια βίντεο από τον πόλεμο στο Ιράν και μοιράζεται δικές του εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), όπως διαπιστώνει έρευνα του WIRED. Όταν ο ειδικός στην παραπληροφόρηση Ταλ Χάγκιν ζήτησε από το Grok να επαληθεύσει μια ανάρτηση στο X σχετικά με ιρανικούς πυραύλους που υποτίθεται ότι έπληξαν το Τελ Αβίβ, το chatbot που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, απέτυχε παταγωδώς.

Το Grok προσδιόριζε επανειλημμένα λανθασμένα την τοποθεσία και την ημερομηνία του βίντεο, το οποίο αρχικά είχε δημοσιευθεί στο X από κρατικό ιρανικό μέσο την Κυριακή 15 Μαρτίου. Στη συνέχεια, προσπάθησε να ενισχύσει το επιχείρημά του προτείνοντας μια εικόνα που είχε δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό το περιστατικό αποτυπώνει με ακρίβεια πόσο αποκομμένο από την πραγματικότητα είναι πλέον το X από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Όπως ανέφερε τότε το WIRED, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισε γρήγορα με παραπληροφόρηση από λογαριασμούς που αναρτούσαν ψεύτικα και παραποιημένα βίντεο.

Mis/Disinformation Thread – Iran/US & Israel 2026 This thread is for you to be aware of what reports/photos/videos are verified Fake News (with sources). 1. This shows an Iranian MIG-29, not a US or Israeli fighter jet. (Source: https://t.co/iRWxayZ9rg) pic.twitter.com/HIJqvT97rm — Tal Hagin (@talhagin) February 28, 2026

Καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται, η τάση αυτή έχει επιδεινωθεί, ενισχυμένη με εικόνες και βίντεο ΤΝ, ενώ το Grok παρέχει επανειλημμένα λανθασμένες πληροφορίες όταν του ζητείται να επαληθεύσει ισχυρισμούς στην πλατφόρμα. Εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη κοινοποιούνται από λογαριασμούς που φέρουν το μπλε σήμα επαλήθευσης και από Ιρανούς αξιωματούχους που επιδιώκουν να υπερτονίσουν τις ζημιές.

Η διάδοση προσβάσιμων εργαλείων ΤΝ για εικόνες και βίντεο έχει καταστήσει το ψεύτικο περιεχόμενο ολοένα πιο πειστικό. Για παράδειγμα, στις 2 Μαρτίου, Ιρανοί αξιωματούχοι και κρατικά μέσα μοιράστηκαν βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη που έδειχναν ένα πολυώροφο κτήριο στο Μπαχρέιν να καίγεται. Πολλοί χρήστες βρήκαν τις εικόνες αρκετά ρεαλιστικές.

#BREAKING

Smoke rises from a high-rise building in Bahrain following Iran’s airstrikes pic.twitter.com/yOpMWwQV9y — Tehran Times (@TehranTimes79) March 2, 2026

Για παράδειγμα, μια φωτογραφία που δείχνει ένα B-2 βομβαρδιστικό των ΗΠΑ να καταρρίπτεται από το Ιράν και Αμερικανούς στρατιώτες να συλλαμβάνονται, είχε πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές πριν διαγραφεί. Άλλο περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη είναι λιγότερο ρεαλιστικό. Ένα βίντεο, για παράδειγμα, δείχνει Ιρανούς να κατασκευάζουν πυραύλους βαθιά μέσα σε μια σπηλιά. Ωστόσο, παρά την αμφισβητήσιμη αξιοπιστία του, το βίντεο κοινοποιήθηκε από πολλούς λογαριασμούς και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές.

Η ιρανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί επίσης τεχνητή νοημοσύνη για την προώθηση αντισημιτικού περιεχομένου. Όπως επισημαίνουν ερευνητές του Ινστιτούτου Στρατηγικού Διαλόγου (ISD), λογαριαμοί που υποστηρίζουν το ιρανικό καθεστώς κοινοποιούν περιεχόμενο στο X που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, βίντεο ή εικόνες απεικονίζουν ορθόδοξους Εβραίους να οδηγούν Αμερικανούς στρατιώτες στον πόλεμο ή να πανηγυρίζουν για τους θανάτους Αμερικανών.

Ορισμένοι λογαριασμοί του δικτύου αυτού μοιράστηκαν επίσης ένα ψεύτικο βίντεο που υποτίθεται ότι έδειχνε νεαρές κοπέλες οι οποίες φορούσαν μόνο εσώρουχα, να περπατούν μπροστά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ανάρτηση είχε πάνω από 6,8 εκατομμύρια προβολές, σύμφωνα με το ISD, πριν διαγραφεί, αν και άλλοι χρήστες στο X συνεχίζουν να την κοινοποιούν.

«Αυτό που είναι ξεχωριστό σε αυτόν τον πόλεμο είναι η δραματική αύξηση του περιεχομένου που δημιουργείται από ΤΝ και που πρέπει να διαψεύδω», λέει ο Χάγκιν στο WIRED.

«Πιθανότατα αυτό συμβαίνει επειδή η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί αρκετά και μπορεί να εξαπατήσει ακόμη και τους δημοσιογράφους, ενώ οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το περιεχόμενο χωρίς καμία συνέπεια. Όσο καθυστερούμε να θεσπίσουμε κανόνες κατά της κατάχρησης της ΤΝ, τόσο μεγαλύτερη ζημιά θα προκαλείται. Η εξάπλωση των ψευδών ειδήσεων που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας απομακρύνει από μια πραγματικότητα βασισμένη στα γεγονότα,αν δεν δράσουμε τώρα», προειδοποιεί.

Όταν η πλατφόρμα άρχισε να κατακλύζεται από ψεύτικα βίντεο που είχαν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη πριν από δύο εβδομάδες, το X ανακοίνωσε ότι θα απενεργοποιούσε προσωρινά τη δυνατότητα διαφήμισης στους λογαριασμούς που φέρουν το μπλε σήμα επαλήθευσης, εάν δημοσιεύουν βίντεο με ένοπλες συγκρούσεις που είχαν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν έφεραν τη σχετική επισήμανση.

Αντιδράσεις του Συμβουλίου Εποπτείας της Meta

Στις 10 Μαρτίου, το Συμβούλιο Εποπτείας της Meta επέκρινε την προσέγγιση της εταιρείας όσον αφορά την επισήμανση άλλου περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη. Το συμβούλιο ανέφερε ότι η Meta «δεν είναι ούτε αρκετά αποτελεσματική, ούτε αρκετά εξοπλισμένη, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την κλίμακα και την ταχύτητα της παραπληροφόρησης που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως σε περιόδους κρίσεων και συγκρούσεων».

Η Meta δήλωσε σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ότι χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου.

«Καθώς οι εικόνες και τα βίντεο που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσονται, οι χρήστες ενδέχεται να μην αμφισβητούν οπτικό υλικό που προβάλλεται ως “απόδειξη” για την υποστήριξη φιλοϊρανικών ισχυρισμών, όταν αυτό φαίνεται τόσο αληθινό», δηλώνει στο WIRED η Ίσις Μπλάχεζ, αναλύτρια της NewsGuard, μιας οργάνωσης που παρακολουθεί τα ΜΜΕ.

«Τα διαθέσιμα μέσα για την αξιολόγηση της αυθεντικότητας τέτοιου περιεχομένου παρουσιάζουν επίσης ελλείψεις. Για παράδειγμα, τα εργαλεία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης, δεν καταφέρνουν πάντα να αναγνωρίσουν το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με την εν λόγω τεχνολογία», εξηγεί η αναλύτρια.