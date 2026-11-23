Σε ένα ανεξέλεγκτο σπιράλ βίας έχει βυθιστεί η κεντροδυτική Νιγηρία, καθώς επιθέσεις αντεκδίκησης με στόχο τη φυλή Πελ έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 35 νεκρούς. Το κύμα αιματοχυσίας πυροδοτήθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ένοπλες ομάδες, που συχνά χαρακτηρίζονται ως «ληστοσυμμορίες», πραγματοποίησαν φονική επιδρομή στην περιοχή, στοιχίζοντας τη ζωή σε 11 πολίτες, σύμφωνα με αναφορές του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) και τοπικές πηγές ασφαλείας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό διπλασιασμό των θυμάτων, καθώς οι συγκρούσεις μαίνονται.

Η αρχική επιδρομή στο Λουμάν Μπαάρε

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, περίπου στις 06:00 τοπική ώρα, ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Λουμάν Μπαάρε της περιοχής Μπόργκου. Την ώρα που οι κάτοικοι προετοιμάζονταν για την πρωινή προσευχή, οι εισβολείς –οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκαν στη φυλή Πελ– άνοιξαν πυρ. Ο απολογισμός ήταν τραγικός: 11 νεκροί, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά κάτω των πέντε ετών και ο επικεφαλής της κοινότητας. Εκτός από τις δολοφονίες, οι δράστες λεηλάτησαν περιουσίες, πυρπόλησαν κατοικίες, άρπαξαν κοπάδια και προχώρησαν σε μαζικές απαγωγές πολιτών.

Αιματηρά αντίποινα από πολιτοφύλακες

Η απάντηση στην επίθεση ήταν άμεση και ακραία βίαιη. Τοπικοί φρουροί και παραστρατιωτικές ομάδες εξαπέλυσαν επιχειρήσεις αντιποίνων στους καταυλισμούς των Πελ, κυρίως στις κοινότητες Ουάουα και Γκάντα Όλι. Οι πολιτοφύλακες κατηγόρησαν τα μέλη της φυλής ότι υπέθαλπαν τους εγκληματίες και σιωπούσαν απέναντι στη δράση τους.

Στην κοινότητα Ουάουα, τοπικός αξιωματούχος που διατήρησε την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας, δήλωσε πως παρευρέθηκε στην ομαδική ταφή 38 ατόμων (37 ανδρών και μίας γυναίκας). Παράλληλα, τα πτώματα συνεχίζουν να ανασύρονται από θαμνώδεις εκτάσεις, με τους ερευνητές να αδυνατούν να προσδιορίσουν τον τελικό αριθμό.

Αντίστοιχα, στην περιοχή Γκάντα Όλι, εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση ανέφερε ότι οι παραστρατιωτικοί εκτέλεσαν πάνω από 30 μέλη της φυλής Πελ και προχώρησαν σε δεκάδες απαγωγές. Ο κάτοικος της Ουάουα, Αμπουμπακάρ Ισάκ, επιβεβαίωσε πως οι πολιτοφύλακες «εξοντώνουν όποιον Πελ βρουν μπροστά τους», εκτιμώντας ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί δραματικά.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πολιτεία του Νίγηρα δήλωσε άγνοια για τις πράξεις αντεκδίκησης, παρότι η ευρύτερη περιοχή έχει μετατραπεί πρόσφατα σε επίκεντρο μαζικών απαγωγών.

Το φαινόμενο των ενόπλων συμμοριών στη Νιγηρία έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες. Προέρχεται από τις ιστορικές διαμάχες μεταξύ νομάδων κτηνοτρόφων και ντόπιων αγροτών για την εξασφάλιση γης και υδάτινων πόρων. Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί ραγδαία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της υπερπληθυσμιακής κρίσης στη χώρα, με αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι, κυρίως από τη φυλή Πελ, να στραφούν στη συγκρότηση εγκληματικών ομάδων, πυροδοτώντας έναν ατέρμονο κύκλο αίματος.