Ένας ανεξέλεγκτος πύραυλος της SpaceX βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τη Σελήνη, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την εκτόξευση του.

Η κορυφή του πυραύλου θα προσκρούσει ακούσια στη Σελήνη την ερχόμενη Τετάρτη, δημιουργώντας έναν κρατήρα και σηκώνοντας ένα σύννεφο σκόνης και συντριμμιών, το οποίο επιστήμονες ανυπομονούν να παρακολουθήσουν.

Ο επιστήμονας, Μπιλ Γκρέι (Bill Gray), προβλέπει πρόσκρουση με ταχύτητα 8.700 χλμ/ώρα (5.400 μίλια/ώρα), επτά φορές την ταχύτητα του ήχου, κοντά στον Κρατήρα Αϊνστάιν, στο φωτιζόμενο από τον ήλιο δυτικό άκρο της Σελήνης. Η πρόσκρουση θα εξελιχθεί τις πρώτες πρωινές ώρες για τις ΗΠΑ, με την ανατολική πλευρά της Αμερικής και του Καναδά να έχουν την καλύτερη θέα.

Αν και οι ειδικοί δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο κομμάτι διαστημικών απορριμμάτων, το συμβάν αναδεικνύει την αυξανόμενη απειλή, καθώς όλο και περισσότερα αντικείμενα συσσωρεύονται σε τροχιά.

«Τα πράγματα γίνονται πολύ στριμωγμένα εκεί πάνω», δήλωσε ο Γκρέι, ο οποίος σχεδιάζει να παρατηρήσει το κοσμοϊστορικό γεγονός από το Νιου Μπράνσγουικ του Καναδά.

Δεν ήταν ποτέ πρόθεση της SpaceX να χτυπήσει τη Σελήνη. Ωστόσο, ειδικοί του διαστήματος ανέφεραν ότι η συντριβή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν ένα κομμάτι του είχε ωθηθεί σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο νωρίτερα.

Αυτό θα είναι το δεύτερο γνωστό «νεκρό» τμήμα πυραύλου που συντρίβεται κατά λάθος στη Σελήνη. Ένα τμήμα κινεζικού πυραύλου είχε προσκρούσει στη Σελήνη το 2022.

Θα απελευθερωθεί ενέργεια ισοδύναμη με τρεις τόνους εκρηκτικών TNT

Η νέα σύγκρουση θα λάβει χώρα στην ορατή πλευρά της Σελήνης, απελευθερώνοντας ενέργεια ισοδύναμη με τρεις τόνους εκρηκτικών TNT.

Η λάμψη της πρόσκρουσης, η οποία θα διαρκέσει λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, θα είναι πιθανότατα πολύ αμυδρή για να γίνει ορατή από τη Γη, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ωστόσο, η ροή των υλικών που θα εκτοξευθούν θα μπορούσε να εκταθεί για αρκετά μίλια στο διάστημα και να παραμείνει ορατή μέσω τηλεσκοπίων για δεκάδες λεπτά.

«Η βαρύτητα στη Σελήνη είναι χαμηλή και δεν υπάρχει άνεμος για να απομακρύνει τη σκόνη», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Φερνάντο (Benjamin Fernando) από το Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, ο οποίος ενθαρρύνει τις παρατηρήσεις τόσο από επαγγελματίες όσο και από ερασιτέχνες.

«Μέρος του ενδιαφέροντός μας για αυτό το γεγονός είναι να κατανοήσουμε πόσο μεγάλο κίνδυνο συνιστούν οι προσκρούσεις συντριμμιών για τους μελλοντικούς αστροναύτες», πρόσθεσε.

Ο Φερνάντο προβλέπει έναν κρατήρα πρόσκρουσης σχεδόν 27 μέτρων σε διάμετρο και 5 μέτρων σε βάθος (90 και 16 πόδια αντίστοιχα), ο οποίος θα είναι πολύ μικρός για να φανεί από τη Γη, αλλά ορατός από διαστημοσυσκευές.

Το Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA και το σεληνιακό τροχιακό σκάφος Danuri της Νότιας Κορέας θα συλλέξουν λήψεις του σημείου συντριβής «πριν και μετά» το συμβάν.

Πηγή: The Guardian