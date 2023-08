Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Πονοκεφάλους και προβληματισμούς έχει προκαλέσει στην Κομισιόν, η ανεξήγητη εμμονή των ΗΠΑ να θεωρούν την Κούβα, ως χώρα που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία.

Όπως αναφέρει, σε απάντηση του σε πλειάδα ευρωβουλευτών (*), ο αντιπρόεδρος Μπορέλλ, ο εκ νέου χαρακτηρισμός της Κούβας, ως κράτους που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, από την απερχόμενη κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) τον Ιανουάριο του 2020 έθεσε εμπόδια στις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές με τη νήσο και έχει αρνητικό αντίκτυπο στα συμφέροντα της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στις 26-27 Μαΐου 2023 , ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος Μπορέλλ συναντήθηκε με ευρωπαϊκές εταιρείες με παρουσία στην Κούβα, οι οποίες τον ενημέρωσαν σχετικά με τις πρακτικές δυσκολίες που προκαλεί το μέτρο αυτό για τη συνέχιση των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων τους στο νησί, πέραν των υφιστάμενων περιορισμών που απορρέουν από το εμπάργκο των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η νομοθεσία θωράκισης της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τις εταιρείες της ΕΕ από την εξωεδαφική εφαρμογή της νομοθεσίας τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του νόμου Helms-Burton των ΗΠΑ .

Υπογραμμίζει δε ότι, μεταξύ άλλων, αρνητική συνέπεια της συμπερίληψης της Κούβας στον κατάλογο κρατών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία είναι και το γεγονός ότι οι κάτοχοι διαβατηρίων της ΕΕ που ταξιδεύουν στην Κούβα δεν μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα άδειας ταξιδίου (ESTA) των ΗΠΑ για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και πρέπει να υποβάλουν αίτηση για συνήθη θεώρηση.

Όπως και τα προηγούμενα έτη, στις 3 Νοεμβρίου 2022 , τα κράτη μέλη ψήφισαν και πάλι ομόφωνα υπέρ του τελευταίου ετήσιου ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με το οποίο καταδικάζεται το εμπάργκο των ΗΠΑ.

Στην αιτιολόγηση ψήφου της ΕΕ που εγκρίθηκε με αυτή την ευκαιρία τονίστηκε επίσης ο αρνητικός αντίκτυπος του εκ νέου χαρακτηρισμού της Κούβας ως κράτους που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Τα θέματα αυτά θίγονται τακτικά κατά τη διάρκεια του διαλόγου με τους εταίρους μας από τις ΗΠΑ

Στην σχετική τους ερώτηση, ευρωβουλευτές διαφορετικών ομάδων (*), είχαν επισημάνει ότι, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσίευσε τις εκθέσεις ανά χώρα όσον αφορά την τρομοκρατία, του 2021, στις οποίες επιμένει στην αυθαίρετη διατήρηση της Κούβας στον αποκαλούμενο «κατάλογο κρατών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία».

Η Κούβα διαγράφηκε από αυτόν τον παράνομο κατάλογο το 2015, αμέσως μετά την ανακοίνωση της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνέχεια, προστέθηκε εκ νέου το 2021, με το πρόσχημα ότι φιλοξενούσε μέλη του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού της Κολομβίας στο έδαφός της στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ του εν λόγω οργανισμού και της κυβέρνησης της Κολομβίας.

Η επαναφορά της Κούβας στον κατάλογο αποτελεί ένα ακόμη πρόσχημα για τη διατήρηση του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού κατά της χώρας, οι εξωεδαφικές επιπτώσεις του οποίου έχουν άμεσο αντίκτυπο στα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις χώρες του καταλόγου όχι μόνο περιορίζουν τη βοήθεια και το εμπόριο με τις ΗΠΑ, αλλά συνεπάγονται επίσης σημαντικούς διεθνείς οικονομικούς περιορισμούς που επηρεάζουν αρνητικά τις εμπορικές σχέσεις με άλλους φορείς, ιδίως με εκείνους από κράτη μέλη της ΕΕ.

Και ρωτούσαν:

Έχουν ληφθεί μέτρα έναντι των αρχών των ΗΠΑ, πέραν των δημόσιων δηλώσεων, σχετικά με τη μη επανασυμπερίληψη της Κούβας στον εν λόγω κατάλογο;

Έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των φορέων της ΕΕ από τις εξωεδαφικές επιπτώσεις της συμπερίληψης της Κούβας σε αυτόν τον παράνομο κατάλογο;

(*) Sandra Pereira (The Left), João Pimenta Lopes (The Left), Clare Daly (The Left), Sabrina Pignedoli (NI), Ana Miranda (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Manu Pineda (The Left), Tatjana Ždanoka (NI), Γιώργος Γεωργίου (The Left), Javier Moreno Sánchez (S&D), Στέλιος Κούλογλου (The Left), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Kateřina Konečná (The Left), Sira Rego (The Left), Fabio Massimo Castaldo (NI), Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος (NI), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), Mick Wallace (The Left), Marc Botenga (The Left), Leila Chaibi (The Left), Massimiliano Smeriglio (S&D), Martin Buschmann (NI), Patrizia Toia (S&D)