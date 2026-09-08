Ισχυρούς τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας και ιδιαίτερα στους κόλπους της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) προκαλούν οι δηλώσεις της πρώην Καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ.

Μιλώντας στο πλαίσιο ψηφιακής έκθεσης στην Κολωνία, η επί σειρά ετών ηγέτιδα της Γερμανίας τοποθετήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο σχετικά με το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου η ακροδεξιά AfD κατέγραψε εντυπωσιακά ποσοστά.

«Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ματώνει η καρδιά μου. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας», δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Μέρκελ.

«Δεν μου αρέσει το τείχος προστασίας – Χρειάζεται προγραμματική πρόταση»

Η πρώην Καγκελάριος αποδοκίμασε ανοιχτά τη στρατηγική που ακολουθεί η σημερινή ηγεσία του CDU υπό τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η οποία βασίζεται στην τακτική του απομονωτικού «τείχους προστασίας» (Brandmauer) απέναντι στην AfD.

«Δεν το εφηύρα εγώ αυτό και δεν μου αρέσει. Δεν είναι αυτό που θα πείσει τους ανθρώπους. Πρέπει να πούμε τι θέλουμε για αυτή τη χώρα», σημείωσε με νόημα η Άνγκελα Μέρκελ.

Η ίδια τόνισε ότι το CDU και τα υπόλοιπα δημοκρατικά κόμματα οφείλουν να καθορίσουν συγκεκριμένες, ουσιαστικές προτάσεις, για παράδειγμα στο φλέγον ζήτημα των συντάξεων, έτσι ώστε να καθίσταται αυταπόδεικτο στους πολίτες γιατί η συνεργασία με την AfD είναι αδύνατη.

Παράλληλα, η κυρία Μέρκελ κάλεσε το πολιτικό σύστημα να απομακρυνθεί από την «εμμονή» του με τους δεξιούς λαϊκιστές, εστιάζοντας αντίθετα στην παραγωγή εφαρμόσιμου κυβερνητικού έργου.

Έκκληση για «εξατομικευμένη επικοινωνία» με τους πολίτες

Πέρα από την προγραμματική ανασύνταξη, η πρώην αρχηγός του CDU συνέστησε ριζική αλλαγή και στον τρόπο που τα παραδοσιακά κόμματα συνομιλούν με την κοινωνία.

«Η εξατομικευμένη επικοινωνία με τους πολίτες έχει γίνει πιο σημαντική από πριν. Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει τώρα να επιδιώξουν ισχυρότερη επαφή με τον πληθυσμό προκειμένου να εξηγήσουν την πρόοδο πιο αποτελεσματικά», υπογράμμισε η πρώην Καγκελάριος.