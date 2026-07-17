Στις 18 Ιουνίου, ένας 30χρονος άνδρας με μαθησιακή υστέρηση άρπαξε ένα τρίχρονο αγόρι και το πέταξε από ύψος 4,5 μέτρων μέσα σε περίφραξη με κροκόδειλους σε ζωολογικό κήπο του Χάντινγκτον της Αγγλίας. Το παιδί προσγειώθηκε σε τσιμεντένιο διάδρομο παθαίνοντας κατάγματα και στη συνέχεια δέχθηκε δάγκωμα από ένα από τα ζώα, προτού σωθεί χάρη στην άμεση επέμβαση και την αυτοθυσία των ιδιοκτητών του χώρου.

Σχεδόν έναν μήνα μετά, το αγόρι παραμένει στο νοσοκομείο έχοντας υποβληθεί σε επτά εξαντλητικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η πιο πρόσφατη αφορούσε μεταμόσχευση νεύρου για να αποκατασταθεί η λειτουργία του αριστερού του χεριού, αν και η επιτυχία της θα φανεί σε λίγους μήνες. Παρά τις εκτεταμένες ζημιές σε τένοντες και ιστούς που οδήγησαν σε ένα αρχικό, κρίσιμο χειρουργείο 12 ωρών, η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή. Το παιδί έχει αρχίσει να επικοινωνεί και να χαμογελά ξανά, με την προοπτική να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του για να συνεχίσει τον μακρύ δρόμο της αποκατάστασης.

Ο 30χρονος δράστης συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, καθώς κρίθηκε ακατάλληλος για ανάκριση.

Σύμφωνα με μάρτυρες, οι δύο φροντιστές που τον συνόδευαν κοιτούσαν τα κινητά τους τηλέφωνα την ώρα της επίθεσης και στη συνέχεια προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά εμποδίστηκαν από το προσωπικό. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών, οι οποίες ξεκίνησαν επίσημη έρευνα για την ποιότητα των υπηρεσιών και την επάρκεια της εταιρείας φροντίδας του άνδρα, παγώνοντας παράλληλα τις νέες παραπομπές σε αυτήν.

Για τη στήριξη της οικογένειας, η γιαγιά του μικρού δημιούργησε μια σελίδα οικονομικής ενίσχυσης στο GoFundMe, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 65.000 λίρες. Τα χρήματα θα βοηθήσουν τους γονείς, οι οποίοι έχουν αφήσει τις εργασίες τους για να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του, ενώ τυχόν πλεόνασμα θα δωρηθεί στο νοσοκομείο Addenbrooke’s που φρόντισε το παιδί.

«Με τον καιρό, ελπίζουμε ότι αυτό το νεύρο θα ενσωματωθεί και θα βοηθήσει τον γιο μας να ανακτήσει κάποια λειτουργικότητα στο αριστερό του χέρι», έγραψε στην πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων η γιαγιά, μεταφέροντας ένα μήνυμα εκ μέρους των γονέων του παιδιού.

«Δε θα γνωρίζουμε αν η μεταμόσχευση νεύρου ήταν επιτυχής μέχρι να γίνουν εξετάσεις σε λίγους μήνες».

«Το ζωηρό ανθρωπάκι που αγαπάμε τόσο πολύ μιλάει στις νοσοκόμες, παίζει χρησιμοποιώντας τα πόδια του και χαμογελάει ξανά. Είμαστε εντυπωσιασμένοι από το πόσο μακριά έχει φτάσει.

Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του ταξιδιού μας, αλλά ελπίζουμε ότι η σημερινή επέμβαση θα είναι η τελευταία προς το παρόν, πράγμα που σημαίνει ότι αν όλα πάνε καλά, θα μπορέσουμε να πάμε σπίτι σύντομα».

Οι συνθήκες της επίθεσης

Μάρτυρες της επίθεσης δήλωσαν στη Daily Mail ότι ο ύποπτος φέρεται να άρπαξε το αγόρι, να το σήκωσε πάνω από έναν φράχτη ασφαλείας και να το πέταξε μέσα στην περίφραξη των κροκοδείλων. Ανέφεραν ότι οι φροντιστές του άνδρα «κοιτούσαν τα τηλέφωνά τους» και βρίσκονταν «δέκα μέτρα πίσω» του όταν εκείνος εξαπέλυσε την επίθεση.

Ο Άντι και η Τρέισι Τζόνσον, οι ιδιοκτήτες του ζωολογικού κήπου, πήδηξαν γρήγορα στην περίφραξη για να διασώσουν το αγόρι, μαζί με τον γιο τους, Έντουαρντ.

Πηγή με γνώση του περιστατικού ισχυρίστηκε ότι οι δύο φροντιστές του υπόπτου έφυγαν μαζί του από το σημείο λίγο αργότερα.

«Οι φροντιστές προσπάθησαν να τον βάλουν στο αυτοκίνητο. Ένα άλλο μέλος του προσωπικού ήταν εκεί και τους εμπόδισε να φύγουν», είπε η πηγή.

Ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του – με την αστυνομία να τον κρίνει ακατάλληλο για ανάκριση.

Έκτοτε έχει ξεκινήσει έρευνα προστασίας από το τοπικό συμβούλιο για να εξεταστεί το επίπεδο υποστήριξης που του παρεχόταν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ζωολογικού κήπου, οι κροκόδειλοι διατηρούνταν αρχικά για να βοηθήσουν στην απόρριψη των υπολειμμάτων κρέατος από το κρεοπωλείο. Με τον καιρό, όμως, αποτέλεσαν την αρχή ενός ζωολογικού κήπου, ο οποίος σήμερα φιλοξενεί περισσότερα από 100 ζώα, συμπεριλαμβανομένων λιονταριών, τίγρεων, αρκούδων του είδους sloth bear, καπιμπάρα και μερκάτ.