Σκηνές που θύμιζαν την ταινία «Γκόθαμ Σίτι» εκτυλίχθηκαν στους δρόμους της αγγλικής πόλης Νόριτς, όταν ένας 25χρονος ντυμένος Μπάτμαν αποφάσισε να απονείμει δικαιοσύνη.

Ο Σόνι Μέισον, ο οποίος διασκέδαζε σε πάρτι μασκέ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, έγινε μάρτυρας μιας κλοπής τσάντας έξω από νυχτερινό κέντρο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο «σκοτεινός ιππότης», συνοδευόμενος από άλλους θαμώνες ντυμένους ως Poison Ivy και Mister Fantastic, εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό, κατάφερε να ακινητοποιήσει τον ύποπτο και στη συνέχεια σκαρφάλωσε στον τοίχο του Καθεδρικού Ναού της πόλης για να ανακτήσει την τσάντα και να την επιστρέψει στη νόμιμη ιδιοκτήτριά της.

Το χρονικό της καταδίωξης: Όταν η Silicon Valley συνάντησε το Νόριτς

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νυχτερινής εξόδου του Σόνι Μέισον (Sonny Mason).

Πρόκειται για έναν άνδρα 25 ετών με καταγωγή από το Λονδίνο που εργάζεται σε καφετέρια και βρισκόταν στο Νόριτς για τα γενέθλια ενός φίλου του.

Ενώ ο Μέισον βρισκόταν έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης φορώντας στολή Μπάτμαν, ξέσπασε καβγάς στην ουρά αναμονής, κατά τον οποίο ένας άνδρας άρπαξε την τσάντα μιας γυναίκας. Τιμώντας τη αμφίεση του «σκοτεινού ιππότη», ο 25χρονος αποφάσισε να δράσει.

Στο πλευρό του Μέισον στην καταδίωξη ρίχτηκαν και άλλοι θαμώνες του πάρτι μασκέ, οι οποίοι ήταν επίσης ντυμένοι ως δημοφιλείς χαρακτήρες κόμικς, ανάμεσα στους οποίους ο Mister Fantastic από τους Fantastic Four και η Poison Ivy από το σύμπαν του Μπάτμαν.

Η σύλληψη και η διάσωση από τον τοίχο του Καθεδρικού Ναού

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, η ομάδα των «υπερηρώων» ειδοποίησε περίπολο της αστυνομίας που περνούσε από το σημείο. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον ύποπτο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι εκείνος είχε ήδη φροντίσει να πετάξει την κλεμμένη τσάντα για να εξαφανίσει τα στοιχεία.

Μετά από αξιοποίηση σχετικής πληροφορίας, η τσάντα εντοπίστηκε περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο της κλοπής, σφηνωμένη πάνω σε έναν ψηλό τοίχο στην περίμετρο του Καθεδρικού Ναού του Νόριτς.

Αφού οι αρχικές προσπάθειες των παρευρισκόμενων να κατεβάσουν την τσάντα με αυτοσχέδιο τρόπο (χρησιμοποιώντας ένα ρολό χαρτιού υγείας) απέτυχαν, ο Σόνι Μέισον ανέλαβε δράση.

Φορώντας ακόμα τη βαριά στολή και την κάπα του Μπάτμαν, σκαρφάλωσε στον ψηλό τοίχο του ναού, ανέσυρε με ασφάλεια την τσάντα και την παρέδωσε ακαριαία στην ιδιοκτήτριά της, με το περιεχόμενό της ανέπαφο.

Viral στο TikTok και μήνυμα έμπνευσης

Μεγάλο μέρος της επικής καταδίωξης και της διάσωσης καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Μέισον στο TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και αποθεωτικά σχόλια.

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο ειδήσεων SWNS, ο 25χρονος Μέισον ανέφερε:

«Ελπίζω να μπορέσω να εμπνεύσω τους ανθρώπους να γίνουν λίγο περισσότερο σαν τον Μπάτμαν. Όχι τόσο το να τρέχουν στο σκοτάδι φορώντας κοστούμι, αλλά το να βοηθούν τους άλλους. Δεν περίμενα να βρεθώ να σκαρφαλώνω έναν τοίχο. Όλοι χρειάζονται λίγο από τον Μπάτμαν. Πρέπει να είσαι γενναίος, τολμηρός και ευγενικός. Ελπίζω όλοι οι άλλοι να κάνουν το ίδιο, είτε φορούν κάπα, είτε κουκούλα, είτε όχι. Αυτό είναι το νόημα του Μπάτμαν. Είναι ένας προστάτης. Δεν πρέπει να χρειάζεται μια στολή υπερήρωα για να σε κάνει να θέλεις να βοηθήσεις κάποιον που πέφτει θύμα ληστείας».