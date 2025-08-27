Σε σοβαρές κατηγορίες που αφορούν τη διαχείριση νεκρών βρεφών απάντησε η διευθύντρια γραφείου τελετών από το Λιντς της Αγγλίας, Έιμι Άπτον, 38 ετών. Μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους την κατηγορούν ότι κρατούσε τις σορούς των βρεφών στο σαλόνι του σπιτιού της, όπου και φέρεται να τα «έβαζε να παρακολουθούν» κινούμενα σχέδια.

Μετά τις καταγγελίες, το Leeds Teaching Hospitals Trust, το οποίο διαχειρίζεται τα τοπικά νοσοκομεία, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό της Άπτον από τις εγκαταστάσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των νεκροτομείων και των μαιευτηρίων.

Η απάντηση της Άπτον: «Μου ραγίζει η καρδιά»

Μιλώντας στην Daily Mail, η Άπτον χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως «βάναυσες». «Η υπόνοια ότι έχω συμπεριφερθεί σε αυτά τα μωρά με κάτι λιγότερο από αγάπη και φροντίδα μου ραγίζει την καρδιά», δήλωσε.

Η ίδια υποστήριξε ότι η εμπειρία της με τον θάνατο της δικής της κόρης, της Φλόρι, την ώθησε να ιδρύσει τον φιλανθρωπικό οργανισμό «Florrie’s Army», για να βοηθά άλλες μητέρες στο πένθος τους. «Γνωρίζω από προσωπική μου εμπειρία πόσο σημαντικό είναι να βλέπεις το παιδί σου να αντιμετωπίζεται με φροντίδα μετά θάνατον», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει βοηθήσει περίπου 80 οικογένειες.

Η καταγγελία που άλλαξε τα πάντα

Η πρώτη σοβαρή καταγγελία έγινε από τη Ζόι Γουόρντ, μητέρα ενός βρέφους με το όνομα Μπλεού, το 2021. Η κα Γουόρντ είπε στο BBC News ότι η Άπτον την έκανε να πιστέψει πως η σορός του γιου της θα φυλασσόταν σε «επαγγελματικό περιβάλλον». Ωστόσο, όταν την επισκέφτηκε την επόμενη μέρα, βρήκε το μωρό της σε ένα ριλάξ στο σαλόνι, με ένα δεύτερο νεκρό βρέφος στον καναπέ.

«Συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Μπλεού και η Άπτον μου είπε: “Ελάτε μέσα, βλέπουμε κινούμενα σχέδια”». Η κα Γουόρντ απομάκρυνε αμέσως τη σορό του γιου της και την εμπιστεύτηκε σε άλλο γραφείο τελετών.

Πλήθυναν οι καταγγελίες

Ένα άλλο ζευγάρι που πενθούσε το παιδί του δήλωσε στο BBC ότι, ενώ είχαν συμφωνήσει η σορός της κόρης τους να φυλαχθεί σε γραφείο τελετών, αργότερα ανακάλυψαν με φρίκη ότι βρισκόταν στο σπίτι της Άπτον. Όπως είπαν, το σώμα του βρέφους «βρωμούσε πολύ», υπονοώντας ότι δεν φυλασσόταν σε κατάλληλες συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι τα σώματα πρέπει να φυλάσσονται σε καθαρό, κλινικό περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 4°C και 7°C, ενώ η Άπτον χρησιμοποιούσε μια ψυχόμενη κούνια με ηλεκτρικά μαξιλαράκια στο σπίτι της.

Κινητοποιήθηκαν οι Αρχές

Το Leeds Teaching Hospitals Trust δήλωσε ότι έχει λάβει «σοβαρές καταγγελίες» για τις υπηρεσίες της Άπτον και ότι έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας. Επίσης, έχουν ενημερωθεί η αστυνομία και οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι έχει διερευνήσει δύο αναφορές, αλλά δεν εντόπισε ενδείξεις εγκληματικής πράξης.

Πηγή: Daily Mail