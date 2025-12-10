Πάνω από 100 θύματα καταγγέλλουν τον Τζον Σμιθ, ιεροκήρυκα και φερόμενο ως σαδιστή, για σοκαριστική κακοποίηση που περιλάμβανε άγριους ξυλοδαρμούς, μερικές φορές φτάνοντας τα 1.400 χτυπήματα με ραβδί, που άφηναν τα αγόρια να αιμορραγούν. Ο Σμιθ, ο οποίος συνήθιζε να αναγκάζει τα θύματά του να γδύνονται πριν από κάθε επίθεση, έδινε την ψευδή εικόνα ότι πρόσεχε τους εφήβους μέσω προσευχών και καθοδήγησης, ενώ στην πραγματικότητα τους βασάνιζε χωρίς έλεος, ακόμα και στον κήπο του σπιτιού του.

Ο Σμιθ απέκτησε πρόσβαση στα θύματά του μέσω της Christian Iwerne Trust και άλλων κατασκηνώσεων, τη δεκαετία του 1970 και του 1980. Αντί να αποδοθούν ευθύνες για τα φρικτά του εγκλήματα, η Εκκλησία της Αγγλίας φρόντισε να τον προστατεύσει και να τον καλύψει, αποτρέποντας την αστυνομία από την εμπλοκή της.

Μόλις οι αποκαλύψεις βγήκαν στο φως το 1982, ο Σμιθ απομακρύνθηκε από τις κατασκηνώσεις και μεταφέρθηκε στη Ζιμπάμπουε, όπου συνέχισε τις κακοποιήσεις. Ακόμα και τότε, η Εκκλησία και οι οργανισμοί που γνώριζαν τις φρικαλεότητες που διαπράττονταν, απέφυγαν να δράσουν αποτελεσματικά.

Η ζωή των θυμάτων του Σμιθ παραμένει στοιχειωμένη από τις ακραίες σωματικές και ψυχολογικές πληγές που τους προκάλεσε, ενώ οι αποκαλύψεις αυτές αποκαλύπτουν όχι μόνο την αδιαφορία της Εκκλησίας, αλλά και το βάρος της σιωπής γύρω από την υπόθεση για δεκαετίες.