Ο Μάρτιος του 1995 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον Sonny Graham, ο οποίος έζησε χάρη στην καρδιά του 33χρονου Terry Cottle. Aς πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Terry είχε βάλει τέλος στη ζωή του, λίγες εβδομάδες πριν και οι συγγενείς του δώρισαν τα όργανά του.

Από την πλευρά του ο Sonny, είχε υποστεί μία εξαιρετικά σοβαρή λοίμωξη, η οποία του προκάλεσε τόσο σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, ώστε μόνο εάν έκανε μεταμόσχευση, θα μπορούσε να συνεχίσει να ζει κανονικά. Η εγχείρηση έγινε επιτυχώς και ο τυχερός μέχρι τότε άνδρας συνέχισε τη ζωή του, με κανονικούς ρυθμούς. Η ιστορία, όμως δε σταματά εδώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Αγγλικής εφημερίδας Mirror, λίγα χρόνια αργότερα ο Sonny Graham, ο οποίος ήταν παντρεμένος επί 30 χρόνια, πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του και στη συνέχεια ερωτεύτηκε και έκανε σχέση με τη χήρα του δότη της καρδιάς, τη Cheryl Cottle, η οποία ήταν και αρκετά χρόνια νεότερή του. Τον Ιούνιο του 2008, η κατάσταση πήρε απρόσμενη και δυσάρεστη τροπή.

Ο Sonny Graham έδωσε τέλος στη ζωή του, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχε αυτοκτονήσει και ο Terry Cottle.

Η τραγική αυτή ειρωνεία προκάλεσε πληθώρα ερωτημάτων, για το εάν η μεταμόσχευση επηρέασε τον τρόπο λειτουργίας και σκέψης του Sonny, ή εάν υπήρχαν και άλλοι άγνωστοι παράγοντες που με κάποιο παράξενο τρόπο, συνέδεαν τις ζωές των δύο αυτών αντρών. Στον πυρήνα πολλών συζητήσεων από επιστήμονες και μη, βρέθηκε μια θεωρία σχετικά με την επιγενετική. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της συγκεκριμένης άποψης, μέσω της μεταμόσχευσης δεν μεταφέρεται μόνο το όργανο στο λήπτη αλλά και στοιχεία της προσωπικότητας του δότη.

Πάντως είναι γεγονός ότι μετά από την πολύ σοβαρή αυτή επέμβαση, φίλοι του Sonny παρατήρησαν αλλαγές σε κάποιες συνήθειές του, όπως για παράδειγμα την τάση του να πίνει παγωμένες μπύρες και να τρώει hot dogs, πράγματα που ποτέ δεν έκανε πριν.

Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς και σε ποιο βαθμό ισχύει κάτι από όλα αυτά, το μόνο βέβαιο είναι ότι η ιστορία των δύο αυτών ανδρών συνεχίζει να συγκλονίζει και να εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανθρώπινη μοίρα και την αλληλεπίδραση του σώματος με την ψυχή.