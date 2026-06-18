Συναγερμός σήμανε σε Ζωολογικό Κήπο της κεντρικής Αγγλίας, όταν ένα τρίχρονο αγοράκι βρέθηκε μέσα στον περίβολο των κροκοδείλων, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρότατα τραύματα.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 30χρονος άνδρας ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η αστυνομία του Κέμπριτζσιρ κινητοποιήθηκε έπειτα από αναφορές για ένα σοβαρό «συμβάν» στο Johnsons of Old Hurst, έναν Ζωολογικό Κήπο κοντά στο Χάντινγκτον. Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση.

«Σε αυτό το στάδιο, παίρνουμε καταθέσεις από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο εκείνη την ώρα, ώστε να αποσαφηνίσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο κλουβί των ερπετών. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στον συλληφθέντα και το θύμα», δήλωσε η επιθεωρήτρια Βέριτι ΜακΚάν, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «αλγεινό».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, ο συγκεκριμένος Ζωολογικός Κήπος αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και «πάθος για τους κροκόδειλους».

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, στόχος τους είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της φάρμας κροκοδείλων στο Johnsons of Old Hurst, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διατήρηση του είδους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ