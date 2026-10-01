Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκοότητα, βρετανική και ιρανική, προχώρησε η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία, στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση Φέρφορντ, στο Γκλόστερσιρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς έρχεται μία ημέρα μετά τη δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» πως το Ιράν διαδραμάτισε ρόλο στην υπόθεση. Η Τεχεράνη πάντως αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική αστυνομία, ο 27χρονος συνελήφθη σήμερα το απόγευμα (Πέμπτη 01/10) στο Γουέστμινστερ του κεντρικού Λονδίνου ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών. Την ίδια στιγμή, ένας δεύτερος άνδρας, ηλικίας 26 ετών Βρετανός υπήκοος, εξετάστηκε από τις Αρχές ως ύποπτος, χωρίς ωστόσο να συλληφθεί. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο ακίνητα στο Γουέστμινστερ, ανακοίνωσαν οι βρετανικές Αρχές.

«Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, εξετάζουμε όλες τις εκδοχές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εμπλοκής ξένου κράτους», δήλωσε η ανώτερη εθνική συντονίστρια της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας Βίκι Έβανς. Παράλληλα, χαρακτήρισε «εξαιρετικά σύνθετη» την έρευνα για τα γεγονότα στο Γκλόστερσιρ, επισημαίνοντας ότι οι εξειδικευμένες ομάδες της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν πολλαπλές κατευθύνσεις.

Οι πέντε πρώτες συλλήψεις

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, όταν η αστυνομία έλαβε πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και τηλεφώνημα πολίτη, για τρία οχήματα που κινούνταν ύποπτα κοντά στη RAF Φέρφορντ.

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή και συνέλαβαν πέντε άνδρες στο χωριό Γουέλφορντ, κοντά στην αεροπορική βάση. Πρόκειται για πέντε Βρετανούς υπηκόους ηλικίας από 23 έως 25 ετών, κάτοικοι Λονδίνου.

Αρχικά συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα βάσει του Νόμου περί Εκρηκτικών και στη συνέχεια και ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Μετά τις εκτεταμένες ανακρίσεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, αυστηρούς περιοριστικούς όρους και παραμένουν υπό έρευνα.

Η αντιτρομοκρατική έχει διευκρινίσει ότι στα τρία οχήματα δεν εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Βρέθηκε, ωστόσο, ποσότητα βενζίνης. Η παρουσία των οχημάτων και το υλικό που εντοπίστηκε προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με τη συμμετοχή ένοπλων αστυνομικών, πυροτεχνουργών, στρατιωτικών μέσων και ειδικών της αντιτρομοκρατικής. Περίπου 85 κατοικίες στην περιοχή εκκενώθηκαν προληπτικά.

Στο επίκεντρο η πιθανή εμπλοκή του Ιράν

Η σύλληψη του Βρετανοϊρανού ενισχύει το ενδιαφέρον των ερευνητών για ενδεχόμενη σύνδεση της υπόθεσης με το Ιράν, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής η αστυνομία να έχει αποδώσει επισήμως ευθύνη στην Τεχεράνη.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε την Τετάρτη ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» για ιρανικό ρόλο, χωρίς να αποκαλύψει τα στοιχεία στα οποία βασίζεται, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη και ιδιαίτερα σύνθετη αστυνομική έρευνα.

Το Ιράν έχει απορρίψει τις σχετικές κατηγορίες. Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο είχε νωρίτερα καταδικάσει ως «αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες» τις αναφορές περί σύνδεσης της Τεχεράνης με το περιστατικό.

Η RAF Φέρφορντ αποτελεί σημαντική βάση για τις επιχειρήσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ευρώπη και έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά. Η χρήση της βάσης από αμερικανικά αεροσκάφη σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν έχει προσδώσει ιδιαίτερη γεωπολιτική διάσταση στην έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ και Sky News