Μια απίστευτη και άκρως αμήχανη ιστορία με ευτυχισμένη όμως κατάληξη είδε το φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνιστή έναν 65χρονο Βρετανό φίλαθλο, ο οποίος ξεκίνησε για να παρακολουθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά κατέληξε να θεωρείται αγνοούμενος επί δέκα ημέρες στην Ισπανία.

Ο λόγος για τον Μάικλ Χιούιτ, φανατικό οπαδό της Λιντς Γιουνάιτεντ, ο οποίος είχε επικοινωνήσει για τελευταία φορά με τους συγγενείς του από τη Βαρκελώνη στις 21 Ιουνίου, μόλις μία ημέρα μετά την αναχώρησή του από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το αρχικό ταξιδιωτικό πλάνο του 65χρονου περιλάμβανε τη Βαρκελώνη ως ενδιάμεσο σταθμό, προτού επιβιβαστεί στην πτήση για τη Βοστώνη των ΗΠΑ. Εκεί, σχεδίαζε να δει από κοντά την αναμέτρηση της Εθνικής Αγγλίας με την αντίστοιχη ομάδα της Γκάνας. Ωστόσο, τα σχέδιά του ανετράπησαν.

Έχασε το κινητό με τα εισιτήρια και ξέμεινε στα μπαρ της Βαρκελώνης

Σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή του στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, ο Χιούιτ έχασε το κινητό του τηλέφωνο.

Στη συσκευή αυτή βρίσκονταν αποθηκευμένα όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά του έγγραφα, οι κρατήσεις και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια των πτήσεων, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στην πόλη.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun, ο αδελφός του, Γκάρι, εξήγησε τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε ο 65χρονος: «Έχασε το τηλέφωνό του σχεδόν αμέσως μόλις έφτασε στη Βαρκελώνη και δεν γνώριζε απ’ έξω κανέναν από τους τηλεφωνικούς αριθμούς της οικογένειάς του».

Παραδόξως, ο Χιούιτ δεν σκέφτηκε να ζητήσει τη συνδρομή της βρετανικής πρεσβείας, καθώς είχε ακόμη επάνω του το διαβατήριό του και επαρκή μετρητά, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε σοβαρός λόγος να αναφέρει το συμβάν.

Μη έχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βρετανός τουρίστας ήταν εντελώς ανυποψίαστος για το γεγονός ότι η οικογένειά του είχε σημάνει παγκόσμιο συναγερμό. «Απλώς συνέχισε να απολαμβάνει τις ημέρες του στη Βαρκελώνη, παρακολουθώντας τους αγώνες της Αγγλίας στα μπαρ της πόλης», συμπλήρωσε ο αδελφός του.

Η κινητοποίηση της Interpol και ο εντοπισμός μέσω τραπεζικής κάρτας

Η τελευταία ένδειξη ζωής που είχαν οι συγγενείς του ήταν ορισμένες φωτογραφίες που είχε ανεβάσει ο ίδιος στο Facebook από ένα μπαρ της ισπανικής πόλης, πριν χαθούν οριστικά τα ίχνη του.

Ανησυχώντας για την τύχη του, η οικογένεια ενημέρωσε τις αρχές, με αποτέλεσμα η βρετανική Υπηρεσία Εξωτερικών και η Interpol να ξεκινήσουν επίσημη έρευνα για τον εντοπισμό του, την ώρα που στο διαδίκτυο γίνονταν μαζικές κοινοποιήσεις της φωτογραφίας του.

Τελικά, μετά από 10 ημέρες αγωνίας, το μυστήριο λύθηκε.

Η βρετανική πρεσβεία στην Ισπανία κατάφερε να εντοπίσει το ξενοδοχείο διαμονής του 65χρονου, ακολουθώντας τα ηλεκτρονικά ίχνη και τις κινήσεις της τραπεζικής του κάρτας. Την επόμενη κιόλας ημέρα, οι αρχές τον έφεραν σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τους δικούς του ανθρώπους.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, ο αδελφός του εξέφρασε την τεράστια ανακούφιση ολόκληρης της οικογένειας για την αισιόδοξη τροπή της υπόθεσης. «Ως οικογένεια, ευχόμασταν αυτή η τρομακτική ιστορία να έχει μια απλή, ίσως και λίγο αμήχανη, αλλά ευτυχισμένη κατάληξη. Και τελικά αυτό ακριβώς συνέβη», έγραψε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τον κόσμο για τη βοήθεια και κάνοντας μια χιουμοριστική αναφορά στον γνωστό ύμνο της αγαπημένης ομάδας του Μάικλ, της Λιντς Γιουνάιτεντ.

Πηγή φωτογραφιών: dailymail