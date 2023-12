Έφηβη επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της μέσα σε σχολείο στην περιοχή Cuxhaven, στην Κάτω Σαξονία, της Γερμανίας το πρωί της Πέμπτης, 21 Δεκεμβρίου.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ η ανήλικη που της επιτέθηκε έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, δεν είναι ακόμη γνωστά τα αίτια της επίθεσης, ενώ το θύμα βρίσκεται εκτός κινδύνου.

An einer Schule in #Lüdingworth ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Jugendlichen gekommen. In deren Folge ist eine Schülerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Die Situation ist bereinigt, es besteht daher keine Gefahr mehr!

— Polizei Cuxhaven (@Polizei_CUX) December 21, 2023

