Έξι ημέρες αγωνίας, με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα, τελείωσαν με μια οικογενειακή επανένωση και μια… ισόβια τιμωρία. Ο 17χρονος Γουίλιαμ, που είχε χαθεί σε περιοχή με πυκνή βλάστηση στην Αυστραλία, βρέθηκε ζωντανός το πρωί της Πέμπτης, με τη μητέρα του να δηλώνει ανακουφισμένη: «Δεν θα ξαναβγεί ποτέ από το σπίτι».

Ο 17χρονος, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, εξαφανίστηκε την περασμένη Παρασκευή, ενώ είχε πάει για κατασκήνωση με έναν φίλο του, περίπου 180 χιλιόμετρα ανατολικά της Μελβούρνης, στην πολιτεία Βικτόρια.

Το έντονο κρύο κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε εντείνει τις ανησυχίες των αρχών για την κατάστασή του. Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετείχαν αστυνομικοί σκύλοι, δύτες και ελικόπτερα.

Teen missing for six days found ALIVE in creek William, 17, was spotted by Police Air Wing lying in a creek 115 miles east of Melbourne, after vanishing from his camp in just shorts and work boots https://t.co/87sKrA73HP — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 12, 2026

Σύμφωνα με το BBC News, oι διασώστες ανέσυραν τον Γουίλιαμ με μηχανισμό ανύψωσης και του πρόσφεραν ένα ντόνατ και ένα μπουκάλι νερό, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.

Η μητέρα του, Ελίζαμπεθ Μπάρκλεϊ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο γιος της είχε μόνο λίγες γρατζουνιές και φαινόταν καλά στην υγεία του.

«Είναι καλά, όλα φαίνεται να είναι καλά, είναι σε άριστη κατάσταση», ανέφερε. «Έμεινε σε ένα σημείο και περίμενε να τον διασώσουν. Πετάω από τη χαρά μου που είναι ζωντανός».

Η οικογένειά του αστειεύτηκε ότι, μετά την περιπέτεια, ο 17χρονος θα μείνει «τιμωρημένος για πάντα».

Συγκινημένοι ήταν και οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην αναζήτηση. «Δεν συμβαίνει πάντα αυτό», δήλωσε ο Τζέισον Μπένμποου της αστυνομίας της Βικτόρια, αναφερόμενος στην αίσια έκβαση. «Είμαι βέβαιος ότι έχει μια ιστορία να μας διηγηθεί σύντομα, την οποία ανυπομονούμε να ακούσουμε».