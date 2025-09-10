Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι ανησυχεί βαθιά από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά ριψοκίνδυνη» κίνηση από την πλευρά της Μόσχας.

«Η βάρβαρη επίθεση σήμερα το πρωί κατά της Ουκρανίας και η εξωφρενική και πρωτοφανής παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ από ρωσικά drones είναι βαθιά ανησυχητική», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωση.

«Ήταν μια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη κίνηση από τη Ρωσία και εξυπηρετεί μόνο το να μας θυμίζει την κατάφωρη περιφρόνηση από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν προς την ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι επικοινώνησε σήμερα με τον Πολωνό ομόλογό του Ντόναλντ Τουσκ, για να εκφράσει τη στήριξη της Βρετανίας στην Πολωνία.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε ότι η Πολωνία δεν έχει παράσχει αποδείξεις ότι τα drones που καταρρίφθηκαν στην Πολωνία είναι ρωσικής προέλευσης.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, που φιλοξενεί σήμερα στο Λονδίνο συνεδρίαση της ομάδας ευρωπαϊκών κρατών Ε5, (Βρετανία, Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία), καταδίκασε τη ρωσική ενέργεια στην έναρξη της συνάντησης αυτής.

«Θα συζητήσουμε σήμερα το πρωί τι είδους πρόσθετη βοήθεια μπορούμε να δώσουμε στην Πολωνία», δήλωσε ο Χίλι.