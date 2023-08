Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας είναι πεπεισμένη ότι εξτρεμιστές έχουν στην κατοχή τους προσωπικά δεδομένα αστυνομικών που διέρρευσαν κατά λάθος την προηγούμενη εβδομάδα. Η διαρροή αφορά τα αρχικά των ονομάτων, τα επώνυμα, τις τοποθεσίες και τα αστυνομικά τμήματα στα οποία υπηρετούν. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλήφθηκαν κατά λάθος σε απαντητικό έγγραφο της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), το οποίο αναρτήθηκε για περίπου δύο ώρες στο διαδίκτυο, προτού το σφάλμα γίνει αντιληπτό.

Παρά την ειρηνευτική συμφωνία του 1998 που έβαλε τέλος σε τρεις δεκαετίες αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ καθολικών και προτεσταντών στη Βόρεια Ιρλανδία, αστυνομικοί εξακολουθούν να στοχοποιούνται σποραδικά από αντιφρονούντες οι οποίοι δεν έχουν εγκαταλείψει την ένοπλη δράση τους.

