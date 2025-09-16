Σε έκθεσή της, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Δράση κατά της Βίας εις βάρος των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σ.τ.Σ: μια ανεξάρτητη επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης που παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας), ζητά από το Παρίσι να λάβει «επειγόντως μέτρα».

Η ομάδα αυτή, γνωστή ως GREVIO, εκφράζει την «ιδιαίτερη ανησυχία» της για το χαμηλό ποσοστό δίωξης των δραστών σεξουαλικής βίας: το 83% αυτών των υποθέσεων δεν διώκονται και στις περιπτώσεις βιασμού το ποσοστό αυτό φθάνει έως και το 94%.

«Η Grevio προτρέπει τις γαλλικές αρχές να λάβουν ισχυρά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η σεξουαλική βία διώκεται ευρύτερα, ιδίως βελτιώνοντας τις έρευνες και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων», σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης.

«Είναι επίσης απαραίτητο να αναλυθούν οι αιτίες της μείωσης του ποσοστού δίωξης σε υποθέσεις βιασμού και να υιοθετηθεί ένας ορισμός της σεξουαλικής βίας, με βάση την απουσία συναίνεσης του θύματος».

Η Grevio εκφράζει επίσης ανησυχία για την αύξηση των επιθέσεων κατά κοριτσιών και νεαρών γυναικών, επικαλούμενη στοιχεία από το Εθνικό Παρατηρητήριο για τη Βία κατά των Γυναικών, σύμφωνα με τα οποία «περισσότερα από τα μισά θύματα σεξουαλικής βίας και βιασμού το 2022 και το 2023 ήταν ανήλικα».

Ο αριθμός των νεαρών δραστών είναι υψηλός, προσθέτει η Grevio, υποδεικνύοντας την αυξανόμενη προσκόλληση μεταξύ των νεαρών ανδρών σε στερεότυπα «αρρενωπότητας» που προωθούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτή την πρώτη θεματική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από τη Γαλλία, η Grevio αναγνωρίζει «προόδους σε νομοθετικό επίπεδο που ενισχύουν την προστασία των γυναικών και των παιδιών τους».

Οι ειδικοί χαιρετίζουν την εισαγωγή νέων μέτρων, όπως τα βραχιόλια για ηλεκτρονική παρακολούθηση που αφορούν την έμφυλη βία, την επείγουσα βοήθεια για γυναίκες που έχουν εγκαταλείψει τους βίαιους συντρόφους τους και το αποκαλούμενο «πακέτο για νέο ξεκίνημα» που στοχεύει στην ταχεία αποδέσμευση βοήθειας σε αυτές τις γυναίκες.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο αριθμεί 46 χώρες μέλη, είναι ο θεματοφύλακας της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτήν την ήπειρο.

Σχεδόν 40 χώρες έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.