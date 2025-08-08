Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδίκασαν «με τον πιο έντονο τρόπο» τις «ειδεχθείς επιθέσεις» που διέπραξε η ένοπλη οργάνωση Allied Democratic Forces (ADF) τη νύχτα της 26ης προς 27η Ιουλίου σε τόπο λατρείας στην Κομάντα, στην επαρχία Ιτούρι, στο βορειοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, οι οποίες προκάλεσαν «τον θάνατο και τον τραυματισμό πολλών αμάχων, μεταξύ αυτών γυναικών και παιδιών».

Εξέφρασαν «τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους» στις οικογένειες των θυμάτων και στην κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό, καθώς και «ευχές για ταχεία ανάρρωση» των τραυματιών.

Τα μέλη του Συμβουλίου υπογράμμισαν «τη σημασία να λογοδοτήσουν οι δράστες, οι οργανωτές, οι χρηματοδότες και οι υποστηρικτές αυτών των αποτρόπαιων πράξεων και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη».

Εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» για την κατάσταση ασφάλειας στην ανατολική ΛΔ Κονγκό και τόνισαν «την ανάγκη όλα τα μέρη να συμμορφώνονται πλήρως με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που διέπουν την προστασία των αμάχων». Επανέλαβαν «τη σθεναρή καταδίκη όλων των ένοπλων ομάδων που δρουν στη ΛΔ Κονγκό» για «τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των άλλων εφαρμοστέων κανόνων του διεθνούς δικαίου, καθώς και για τις καταχρήσεις σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Καταδίκασαν επίσης «όλες τις επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού και των υποδομών».

Στήριξαν «την εντατικοποίηση των προσπαθειών της Αποστολής Σταθεροποίησης του ΟΗΕ στη ΛΔ Κονγκό (MONUSCO)» για τη στήριξη των αρχών της χώρας «στην προστασία των αμάχων και στην αντιμετώπιση των απειλών που θέτουν οι ένοπλες ομάδες». Υπογράμμισαν «τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας» μεταξύ MONUSCO και κυβέρνησης της ΛΔ Κονγκό, «σύμφωνα με την εντολή της Αποστολής».

Τα μέλη του Συμβουλίου επανεπιβεβαίωσαν «την ισχυρή δέσμευσή τους στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα» της ΛΔ Κονγκό και επανέλαβαν τη στήριξή τους «στις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας» στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάλων Λιμνών.