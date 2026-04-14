Ανησυχία για την πορεία των σύγχρονων δημοκρατιών εκφράζει ο Πάπας Λέων, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο διολίσθησης προς μορφές αυταρχισμού.

Συγκεκριμένα σε επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα το Βατικανό, μόλις δύο ημέρες μετά τη φραστική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του, ο ποντίφικας αναφέρεται στην απειλή μιας «τυραννίας της πλειοψηφίας».

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας, απευθυνόμενος σε συμμετέχοντες συνάντησης για τη χρήση εξουσίας σε δημοκρατικές κοινωνίες, υπογράμμισε ότι τα δημοκρατικά συστήματα μπορούν να παραμείνουν υγιή μόνο όταν στηρίζονται σε ισχυρές ηθικές αξίες.

«Χωρίς αυτό το θεμέλιο, η δημοκρατία κινδυνεύει να μετατραπεί είτε σε τυραννία της πλειοψηφίας, είτε σε προκάλυμμα για την κυριαρχία οικονομικών και τεχνολογικών ελίτ», τονίζει χαρακτηριστικά στην επιστολή του.

Το κείμενο δημοσιοποιήθηκε ενώ ο πάπας πραγματοποιεί δεκαήμερη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες, χωρίς ωστόσο να γίνεται άμεση αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε συγκεκριμένα πολιτικά συστήματα.