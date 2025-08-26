Τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, τράβηξε την προσοχή των παρευρισκόμενων, λόγω ενός έντονου μώλωπα στο χέρι του.

Το γεγονός πυροδότησε εκ νέου ανησυχίες για την υγεία του 79χρονου Προέδρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται παρόμοιοι μώλωπες, στο σώμα του Τραμπ. Στις τελευταίες του εμφανίσεις, είχε εντοπιστεί με μελανιασμένα σημεία ή εκδορές, που ενίοτε καλύπτονταν πρόχειρα, με μακιγιάζ.

Παράλληλα, την περασμένη Παρασκευή (22/08), είχε γίνει αντιληπτό, ότι το χέρι του ήταν καλυμμένο με έντονο make-up, προκειμένου να καλυφθεί ο μώλωπας.

Απαντώντας στις ανησυχίες, η Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε πως οι μώλωπες προέρχονται από τις «συχνές χειραψίες» και τη «λήψη ασπιρίνης», η οποία αποτελεί μέρος προληπτικής αγωγής για την καρδιά.

Παρόμοια δήλωση είχε κάνει και ο προσωπικός γιατρός του Τραμπ, εξηγώντας ότι οι φωτογραφίες δείχνουν ήπιο ερεθισμό των μαλακών ιστών και ότι το φαινόμενο είναι συνηθισμένο λόγω της ασπιρίνης και των έντονων χειραψιών.

Αξιοσημείωτο είναι πως, τον περασμένο μήνα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια πάθηση που συχνά επηρεάζει άτομα άνω των 70 ετών.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, οι ανησυχίες για την υγεία του Τραμπ δεν έχουν υποχωρήσει, ενώ οι συζητήσεις για την κατάσταση της υγείας του παραμένουν έντονες.