Την ανησυχία του για τις αναφορές περί βίας στο Μογκαντίσου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες υπογραμμίζοντας την «επείγουσα ανάγκη» όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες, προκειμένου να εντοπιστεί τρόπος εξόδου από την κρίση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η αναστροφή της προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στη χώρα, καθώς και να διασφαλιστεί «η προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών».

Ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να υποκινήσει περαιτέρω βία και να επιλύσουν τις πολιτικές τους διαφορές «μέσω διαλόγου».

Η Μεταβατική Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία (UNTMIS) σημείωσε ότι η αποστολή αυτή και οι διεθνείς εταίροι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει, τόσο με δηλώσεις όσο και μέσω επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς, για τον κίνδυνο επανάληψης της κρίσης που είχε προκύψει το 2021 λόγω διαφορών σχετικά με τον εκλογικό οδικό χάρτη.

Σύμφωνα με την UNTMIS, οι προειδοποιήσεις αυτές «δυστυχώς» δεν εισακούστηκαν.

Η αποστολή αυτή του ΟΗΕ κάλεσε όλους τους Σομαλούς ηγέτες να θέσουν ως προτεραιότητα «το εθνικό συμφέρον» και να επαναλάβουν τις συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν στις 15 Μαΐου.

Όπως επισημαίνεται, οι διεθνείς εταίροι της Σομαλίας είναι έτοιμοι να διευκολύνουν έναν τέτοιο διάλογο.