Τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Μέτε-Μάριτ, εξέφρασε ο διάδοχος του θρόνου της Νορβηγίας, πρίγκιπας Χάακον.

Στο περιθώριο εκδήλωσης στο Όσλο, ο πρίγκιπας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πριγκίπισσα είναι σοβαρά άρρωστη και η κατάστασή έχει επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Ανησυχώ για την υγεία της».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως η Μέτε-Μάριτ υποβάλλεται σε οξυγονοθεραπεία, γεγονός που της προσφέρει κάποια ανακούφιση. «Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», συμπλήρωσε.

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ δίνει μάχη με την πνευμονική ίνωση, μια χρόνια πάθηση που προκαλεί τη δημιουργία ουλών στους πνεύμονες με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Μάλιστα, η ίδια έχει πραγματοποιήσει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις έχοντας μαζί της συσκευή οξυγόνου.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, τα νορβηγικά ανάκτορα είχαν γνωστοποιήσει πως η πριγκίπισσα θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα.

Η δύσκολη αυτή συγκυρία για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια συμπληρώνεται από τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ και η 88χρονη βασίλισσα Σόνια. Και οι δύο έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη.

Σχολιάζοντας την κατάστασή τους, ο πρίγκιπας Χάακον εξήρε τη στάση τους λέγοντας: «Θεωρώ ότι είναι εντυπωσιακό πως ο βασιλιάς και η βασίλισσα εξακολουθούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Νομίζω πως κάνουν περισσότερα από όσα θα περίμενε κανείς».