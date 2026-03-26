Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για την άσκηση πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ουκρανία για να παραδώσει εδάφη κατά τις διαπραγματεύσεις με την Ρωσία, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Είναι ξεκάθαρα λάθος προσέγγιση. Είναι, φυσικά, η ρωσική διαπραγματευτική μέθοδος, ζητούν κάτι που δεν είχαν ποτέ και για τον λόγο αυτόν προειδοποιούμε ότι πρόκειται για παγίδα στην οποία δεν πρέπει να πέσουμε», δήλωσε η Κάγια Κάλας στο περιθώριο της συνάντησης της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ συνδέουν την προσφορά τους περί εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο, με την παράδοση στη Μόσχα εδαφών στην περιοχή του Ντονμπάς.

