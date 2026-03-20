Ανησυχία για την επέκταση των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν εξέφρασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, ο συνασπισμός ΗΠΑ–Ισραήλ «συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πόλεμο που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή», συμβάλλοντας στην περαιτέρω γεωγραφική εξάπλωση της σύγκρουσης.

Η Μαρία Ζαχάροβα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα γεγονότα της 18ης Μαρτίου, όταν βομβαρδίστηκε το ιρανικό λιμάνι Ανζαλί, στην Κασπία Θάλασσα.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τον μεγαλύτερο λιμένα της περιοχής και κομβικό σημείο εμπορίου και logistics, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στις ρωσοϊρανικές εμπορικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των τροφίμων.

Όπως υπογραμμίζεται, οι επιθέσεις πλήττουν όχι μόνο τα συμφέροντα της Ρωσίας, αλλά και άλλων χωρών της Κασπίας που διατηρούν μεταφορικές και εμπορικές συνδέσεις με το Ιράν μέσω του συγκεκριμένου λιμανιού.

Η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι η Κασπία Θάλασσα θεωρείται διαχρονικά ζώνη ειρήνης και συνεργασίας. Ωστόσο, «οι απερίσκεπτες και ανεύθυνες ενέργειες» ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους, ακόμη και για εμπλοκή των κρατών της περιοχής σε ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση.

Κλείνοντας, η Μόσχα απευθύνει εκ νέου έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών και επανεκκίνηση των διπλωματικών προσπαθειών, με στόχο την πολιτική επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως τονίζεται, επεκτείνεται πλέον και σε γειτονικές περιοχές.