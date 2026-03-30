Την ανησυχία της εξέφρασε η Ουάσιγκτον, μετά την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να απαγορεύσει την Κυριακή την πρόσβαση του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη διαβιβάσει τη δυσαρέσκειά τους προς το Ισραήλ.

«Εκφράσαμε την ανησυχία μας στο Ισραήλ σχετικά με το κλείσιμο των ιερών χώρων. Θέλουμε οι πιστοί να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους λατρείας», ανέφερε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει ζητήματα ασφαλείας προκειμένου να επιτραπεί εκ νέου η πρόσβαση στους ιερούς χώρους ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας, εκφράζοντας την ικανοποίηση της Ουάσιγκτον για τις σχετικές προσπάθειες.