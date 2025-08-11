Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων στη Γάζα, μετά τον θάνατο έξι δημοσιογράφων από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, η κατάσταση έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία σε διεθνές επίπεδο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε και εξουδετέρωσε τον δημοσιογράφο του Al Jazeera, Ανάς Αλ Σαρίφ, ισχυριζόμενος πως ήταν επικεφαλής στρατιωτικού πυρήνα της Χαμάς και συμμετείχε σε επιθέσεις με ρουκέτες κατά του Ισραήλ.

Ωστόσο, το Al Jazeera, το οποίο χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Κατάρ, αντέτεινε ότι οι κατηγορίες αυτές είναι αβάσιμες και απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Ισραήλ.

Προτού χάσει τη ζωή του, ο Αλ Σαρίφ είχε ήδη αμφισβητήσει τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του.