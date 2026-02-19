Σοβαρές ανησυχίες για το ενδεχόμενο «εθνοκάθαρσης» σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καταδικάζοντας σειρά ενεργειών του Ισραήλ στις περιοχές αυτές.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που συνοδεύει νέα έκθεση, ο Ύπατος Αρμοστής επισημαίνει ότι «η εντατικοποίηση των επιθέσεων, «η μεθοδική καταστροφή ολόκληρων συνοικιών», η άρνηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμού –οι οποίες, όπως αναφέρεται, φαίνεται να αποσκοπούν σε μόνιμο εκτοπισμό– «εγείρουν ανησυχίες για εθνοκάθαρση».

Σημειώνεται πως η έκθεση καλύπτει την περίοδο από τον Νοέμβριο 2024 έως τα τέλη Οκτωβρίου 2025 και περιγράφει «σφαγές και ακρωτηριασμούς σε πρωτοφανή αριθμό αμάχων» στη Γάζα, κατά τη διάρκεια του πολέμου που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για «εξάπλωση του λιμού» και εκτεταμένη καταστροφή πολιτικών υποδομών, που –σύμφωνα με την έκθεση– επιβάλλουν στους Παλαιστινίους συνθήκες διαβίωσης «ολοένα και πιο ασύμβατες με τη συνέχιση της παρουσίας τους» στο έδαφος.