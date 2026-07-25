Υγειονομικό συναγερμό προκαλεί η έξαρση της ιλαράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τα νέα δεδομένα από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αποτυπώνουν τη μεγαλύτερη έξαρση των τελευταίων 35 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, τα επιβεβαιωμένα περιστατικά της νόσου έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, καταγράφοντας αρνητικό ρεκόρ που έχει να εμφανιστεί στη χώρα από το 1991.

Η ραγδαία αυτή αύξηση συνδέεται άμεσα με την υποχώρηση των εμβολιαστικών καλύψεων και την ενίσχυση του αντιεμβολιαστικού ρεύματος τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αφήνει απροστάτευτο μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ιδιαίτερα τα παιδιά.

Η κατάσταση αυτή θέτει πλέον σε άμεσο κίνδυνο το καθεστώς εξάλειψης της ιλαράς που είχαν επιτύχει οι ΗΠΑ από το 2000 χάρη στα υψηλά ποσοστά ανοσίας. Ειδική επιστημονική επιτροπή αναμένεται να αξιολογήσει το επόμενο διάστημα εάν η χώρα θα χάσει και επίσημα αυτή τη θεσμική διαπίστευση, ακολουθώντας την πορεία άλλων κρατών όπου η συνεχής μετάδοση του ιού οδήγησε σε απώλεια του σχετικού καθεστώτος.

Παρά το γεγονός ότι ο εμβολιασμός με τις δύο συνιστώμενες δόσεις προσφέρει προστασία που αγγίζει το 97%, τα παράθυρα εξαιρέσεων για θρησκευτικούς ή προσωπικούς λόγους που ισχύουν σε πολλές πολιτείες έχουν δημιουργήσει σημαντικά κενά στην ανοσία της κοινότητας.

Επιστήμονες και παιδίατροι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι ο πραγματικός αριθμός των νοσούντων ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος λόγω υποδιάγνωσης.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις δημόσιες πολιτικές υγείας φουντώνει, με επικρίσεις προς στελέχη της διοίκησης για τη στάση τους απέναντι στους εμβολιασμούς.

Με τα κρούσματα να παρουσιάζουν συνεχή αυξητική τάση σε πολιτείες όπως η Νότια Καρολίνα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πίεση στο σύστημα υγείας θα συνεχιστεί εάν δεν ενισχυθεί άμεσα η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών.