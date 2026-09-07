Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ, ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Χαντάντ, αλλά και ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι εξέφρασαν σήμερα την ανησυχία τους για τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή, στο ομόσπονδο γερμανικό κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέλαβε την πρώτη θέση σ’ αυτές τις κρατιδιακές εκλογές, με αποτέλεσμα ένα ακροδεξιό κόμμα να βρίσκεται κοντά στην εξουσία σε επίπεδο κρατιδίων για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Στέλνει ξεκάθαρα ένα πολύ, πολύ ανησυχητικό μήνυμα», δήλωσε ο Ρολάν Λεσκύρ σε συνέντευξή του στο ραδιοσταθμό RTL.

«Αυτό δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε μια μείζονα πρόκληση μπροστά σ’ ένα λαϊκιστικό κύμα που επεκτείνεται σήμερα σε όλο τον κόσμο και στο οποίο πρέπει να αντισταθούμε», δήλωσε ακόμα, προσθέτοντας: «Είχα πρόσφατα την ευκαιρία να μιλήσω με Γερμανούς ηγέτες επιχειρήσεων, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά ανήσυχοι».

Σχόλια παρόμοια με τις απόψεις του Λεσκύρ είχε κάνει χθες, Κυριακή, το βράδυ και ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Χαντάντ.

«Το να βλέπεις την ακροδεξιά να επικρατεί στις γερμανικές περιφερειακές εκλογές σηματοδοτεί μια πολύ σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη», έγραψε στο X.

«Πρέπει να ακούσουμε με ταπεινοφροσύνη το θυμό, τους φόβους και τις ανησυχίες και να απαντήσουμε δεόντως σ’ αυτές. Όμως ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν θα είναι ποτέ η απάντηση», πρόσθεσε ο Χαντάντ.

Στη Βαρσοβία, ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε επίσης σήμερα ότι η νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ είναι ένα «ανησυχητικό μήνυμα».

«Φαίνεται ότι τους λείπουν μόνο λίγες ψήφοι για την απόλυτη πλειοψηφία, αυτό είναι πράγματι ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα», δήλωσε ο Σικόρσκι στο ραδιοσταθμό Vox FM.