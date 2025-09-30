Όταν η Καθηγήτρια Annamaria Colao ανακάλυψε ότι ήταν η κορυφαία ειδικός στον κόσμο στις παθήσεις της υπόφυσης, βρισκόταν ήδη στην κορυφή του Ad Scientific Index, που μετρά την παγκόσμια επίδραση των επιστημονικών δημοσιεύσεων, επί πολλά χρόνια.

Ωστόσο, δεν το είχε συνειδητοποιήσει ποτέ.

Την ημέρα που πληροφορήθηκε τη διάκρισή της, βρισκόταν μαζί με τους ερευνητές της στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας στην Πολυκλινική «Federico II» στη Νάπολη.

Η ίδια αναφέρθηκε σε εκείνη τη στιγμή:

«Μου έλεγαν: “Μάντεψε ποιος είναι πρώτος!” Άρχισα να παραθέτω τους Αμερικανούς συναδέλφους μου, τον έναν μετά τον άλλον. Τίποτα. Δεν ήταν κανένας από αυτούς. Οι γονείς μου επέμεναν: “Μάντεψε ποιος;” Και είπα: “Ποιος θα μπορούσε να είναι; Ποιος είναι;”»

Σήμερα, θυμάται: «Δεν θα έλεγα ποτέ ότι ήμουν εγώ. Νόμιζα ότι ήταν αστείο».

Η Annamaria Colao, είναι Τακτική Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων από το 2008 και Διευθύντρια του Τμήματος Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ενδοκρινολογίας, Διαβητολογίας, Ανδρολογίας και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης «Federico II».

Κατατάσσεται μεταξύ των Κορυφαίων Ιταλών Γυναικών Επιστημόνων και είναι Αντιπρόεδρος του Ιταλικού Εθνικού Συμβουλίου Υγείας.

Πηγή: Corriere Della Sera