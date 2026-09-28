Ιστορική επιτυχία σημείωσε ο Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί του στις έμμεσες εκλογές για τη γαλλική Γερουσία, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά τον απαιτούμενο αριθμό εδρών προκειμένου να συγκροτήσουν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα.

Κατά την εκλογική διαδικασία της Κυριακής (27/9), μέσω της οποίας ανανεώθηκαν οι 178 από τις συνολικά 348 έδρες της Γερουσίας (το σώμα εκλέγεται έμμεσα από βουλευτές και τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους), η γαλλική ακροδεξιά κατάφερε να τετραπλασιάσει τη δύναμή της. Πιο αναλυτικά, το κόμμα του RN, το οποίο διέθετε ήδη 3 γερουσιαστές, εξέλεξε επιπλέον 9, ενώ το συμμαχικό UDR κέρδισε 2 έδρες.

Με συνολικά 14 γερουσιαστές πλέον, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που ο Εθνικός Συναγερμός «σπάει» το φράγμα των 10 εδρών στο Σώμα. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ως μια κρίσιμη νίκη της γαλλικής ακροδεξιάς, λιγότερο από επτά μήνες πριν από τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών του Απριλίου, εδραιώνοντας περαιτέρω την πολιτική της παρουσία, καθώς αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη δύναμη στην Εθνοσυνέλευση με 119 βουλευτές από τις εκλογές του 2024.

Αντιδρώντας στο αποτέλεσμα της κάλπης, η προεδρική υποψήφια του RN, Μαρίν Λεπέν, έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ»: «Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας».