Η Συρία προειδοποίησε την Πέμπτη για άνοδο της στάθμης του νερού στον ποταμό Ευφράτη, μετά τις πλημμύρες στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας, οι οποίες προκλήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις και την αύξηση της ροής των υδάτων από την Τουρκία.

Το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι παρακολουθεί την κατάσταση στον ποταμό λόγω «της άνευ προηγουμένου αύξησης της ροής νερού από την τουρκική πλευρά». Η άνοδος της στάθμης οφείλεται αφενός στις σφοδρές βροχοπτώσεις και αφετέρου στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων του ποταμού από την πλευρά της Τουρκίας.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana έκανε λόγο για πλημμύρες στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ (ανατολικά), όπου αρκετές γέφυρες ήταν απροσπέλαστες. Γεωργικές εκτάσεις και κατοικίες έχουν πληγεί.

Flooding of the Euphrates River in Deir ez-Zor, northeastern Syria. pic.twitter.com/4IMSPMe634 — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) May 28, 2026

Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν επίσης στη γειτονική περιοχή της Ράκα (βόρεια).

Αυτές οι δύο επαρχίες, καθώς και εκείνη του Χαλεπίου (βόρεια), κήρυξαν «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση. Η χωρητικότητα αποθήκευσης του φράγματος του Ευφράτη, στο βόρειο τμήμα της χώρας, έχει σχεδόν κορεστεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία την «απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού», πρόσθεσε.

Την Τετάρτη, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν το άνοιγμα των θυροφραγμάτων, τα οποία όπως λέει δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και 40 χρόνια. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για «ελεγχόμενη απελευθέρωση νερού» από το φράγμα Ατατούρκ, όπου παρατηρήθηκε άνοδος της στάθμης μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Τα θυροφράγματα υπερχείλισης άνοιξαν για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, σύμφωνα με αυτές τις πηγές.

Το φράγμα Ατατούρκ, ένα από τα τρία κυριότερα της Τουρκίας, κατασκευάστηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την άρδευση της περιοχής κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία.