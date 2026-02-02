Ύστερα από διακοπή δύο ετών, το φυλάκιο της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου έχει τεθεί σε λειτουργία από σήμερα το πρωί, μετά από μακροχρόνιες παρασκηνιακές διπλωματικές διαβουλεύσεις και στο πλαίσιο της εφαρμογής του δεύτερου σταδίου του «Σχεδίου των 20 Σημείων» που εισηγήθηκε η διακυβέρνηση Τραμπ.

Στο φυλάκιο επανέρχεται το ευρωπαϊκό κλιμάκιο της EUBAM, με τη διαφορά ότι πλαισιώνεται στα σημεία θεώρησης εισόδου/εξόδου από ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων Παλαιστινίων αστυνομικών, που στελεχώνεται κατά κύριο λόγο από μόνιμους κατοίκους του θύλακα, ενώ ορίζεται ότι κατά το τωρινό αρχικό στάδιο λειτουργίας θα επιτρέπεται αποκλειστικά η διέλευση πεζών. Σύμφωνα με μία αρχική αποτίμηση, οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις διέλευσης είναι αυστηρές και περίπλοκες, καθότι θα επιτρέπεται ανά ημέρα η έξοδος από τον θύλακα σε 150 Παλαιστινίους και η είσοδος σε 50.

Εξαντλητικοί έλεγχοι και γραφειοκρατικές διατυπώσεις

Συγκεκριμένα, οι αιγυπτιακές Αρχές θα παραδίδουν καθημερινά στην ισραηλινή πλευρά ονομαστικό κατάλογο των 50 Παλαιστινίων που επιθυμούν να εισέλθουν στον θύλακα. Αφού θα μεσολαβεί σχετικός προέλεγχος από τις ισραηλινές Μυστικές Υπηρεσίες, την επόμενη ημέρα θα είναι εφικτή η διέλευση όσων Παλαιστινίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν. Μόλις περάσουν από την αρχική ταυτοποίηση στο φυλάκιο της Ράφα, στη συνέχεια θα μεταφέρονται οδικώς στο νεοσύστατο ισραηλινό φυλάκιο «Ρεγκαβίμ», στο τμήμα της Ράφα που ελέγχεται από τον IDF. Μετά από σωματικό έλεγχο και ηλεκτρονική ταυτοποίηση από κύκλωμα καμερών, οι Παλαιστίνιοι θα είναι ελεύθεροι να κινηθούν στον θύλακα.

Αντίστοιχα, η Αίγυπτος θα λαμβάνει καθημερινά ονομαστικό κατάλογο 150 κατοίκων της Γάζας που αιτούνται να εξέλθουν από τον θύλακα, με απαραίτητη την αναγραφή της χώρας τελικού προορισμού του καθενός. Την επομένη, αφού θα έχει ολοκληρωθεί ο αιγυπτιακός έλεγχος ασφαλείας, θα επιτρέπεται η διέλευση προς την αιγυπτιακή πλευρά του φυλακίου, η λειτουργία του οποίου συμφωνήθηκε να διαρκεί έξι ώρες ημερησίως.

Δυσοίωνο μέλλον

Όπως αναφέρουν παλαιστινιακά μέσα, σήμερα μεταφέρθηκαν στο φυλάκιο οδικώς από τα νοσοκομεία της Γάζας συνολικά 150 Παλαιστίνιοι, που χρειάζονται άμεση περίθαλψη σε τρίτες χώρες. Η σημερινή αργή περαίωση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων ήδη προκαλεί ποικίλες επικρίσεις. Μιλώντας στο Al-Jazeera, ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Τάχερ Αλ-Νούνου, χαρακτήρισε «σταγόνα στον ωκεανό» το ημερήσιο όριο των 150 Παλαιστινίων που θα περνούν το φυλάκιο, επισημαίνοντας ότι σήμερα στη Γάζα υπάρχουν τουλάχιστον 150.000 νοσηλευόμενοι που πρέπει να μεταφερθούν άμεσα στο εξωτερικό.

Στο μεταξύ, ενώ οι αντίξοες συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα συνεχίζονται, λόγω των περιορισμών εισαγωγής ειδών πρώτης ανάγκης, το μέλλον διαφαίνεται δυσοίωνο και ως προς την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» (MSF), η παρουσία των οποίων στον θύλακα θα διακοπεί οριστικά στις 28 Φεβρουαρίου, όπως μεταδίδει σήμερα το επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής (WAFA), καθότι η διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση αρνείται να γνωστοποιήσει στις ισραηλινές Αρχές προσωπικά δεδομένα των εθελοντών της στη Γάζα, φοβούμενη για την ασφάλειά τους.

Πηγή: DW