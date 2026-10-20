Την προθυμία του να παρακαθίσει σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συνάντηση αυτή να φιλοξενηθεί στην Κίνα, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης του επίσκεψης τον ερχόμενο Νοέμβριο, θέτοντας ως κεντρικό άξονα των συζητήσεων το κρίσιμο ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης.

Την ίδια στιγμή, ο ένοικος του Λευκού Οίκου εξαπέλυσε νέα βέλη εναντίον του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για το μέλλον των ειρηνευτικών επαφών, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την αυστηρή κριτική του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι καιρός κάποιος άλλος να διαπραγματευτεί για την Ουκρανία».

Επιπλέον, αναφερόμενος στην επικείμενη περιοδεία του στην Ασία τον επόμενο μήνα, ο Αμερικανός ηγέτης κράτησε κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας πως δεν είναι βέβαιος για το αν θα πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο τετ-α-τετ, καθώς δεν γνωρίζει καν εάν κάποια πλευρά θα καταθέσει σχετικό αίτημα.