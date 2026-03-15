Η κύρια πύλη εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας, το μεθοριακό πέρασμα στη Ράφα με την Αίγυπτο θα ανοίξει την Τετάρτη για περιορισμένη μετακίνηση ανθρώπων και προς τις δύο κατευθύνσεις, ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβερνητική υπηρεσία COGAT.

Το πέρασμα παραμένει κλειστό από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ενώ είχε ανοίξει ξανά για μικρό χρονικό διάστημα στις αρχές Φεβρουαρίου, έπειτα από μακρά περίοδο κατά την οποία παρέμενε σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Μάιο του 2024, κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Το άνοιγμα του περάσματος αναμένεται να προσφέρει περιορισμένη ανακούφιση στους Παλαιστίνιους που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον θύλακα για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, αλλά και σε όσους θέλουν να επιστρέψουν, αφού είχαν φύγει από την περιοχή λόγω των συγκρούσεων.