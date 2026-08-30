Σε μια κίνηση που προκαλεί πολιτικές αναταράξεις, η γερμανική κυβέρνηση ήρθε σε συμφωνία με τις de facto Αρχές των Ταλιμπάν, επιτρέποντας την προσωρινή έλευση στελεχών τους στις αφγανικές διπλωματικές αποστολές επί γερμανικού εδάφους. Κύριος σκοπός αυτής της συνεννόησης είναι να ανοίξει ο δρόμος για την απέλαση εκατοντάδων Αφγανών πολιτών από τη Γερμανία.

Όπως διευκρίνισε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο (29/8), «για να επιτευχθεί ο στόχος» που έχει θέσει ο κυβερνητικός συνασπισμός σχετικά με τους «επαναπατρισμούς», είναι επιτακτική ανάγκη να «εκδίδονται έγγραφα αναγνωριζόμενα από την de facto κυβέρνηση» της Καμπούλ.

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι, εκτός από την ύπαρξη επαρκούς προσωπικού, απαιτείται να εκπληρώνονται οι «τεχνικές προϋποθέσεις» προκειμένου να «αυξηθεί ο αριθμός των επαναπατρισμών». Στο πλαίσιο αυτό, και για να διασφαλιστεί ότι εξασφαλίζονται «οι τεχνικές προϋποθέσεις», το Βερολίνο άναψε το «πράσινο φως» ώστε να επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, «σε βραχυπρόθεσμη χρονική βάση», σε μια ομάδα «τεχνικής υποστήριξης».

Απελάσεις ποινικών

Μέχρι στιγμής, το μέτρο αφορά αποκλειστικά άνδρες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, από τον Μάρτιο του 2025, αφετηρία της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, έχουν απελαθεί στο Αφγανιστάν 228 άνδρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα. Η πιο πρόσφατη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μόλις την περασμένη Τρίτη (25/8), όταν ειδική πτήση τσάρτερ αναχώρησε από τη Λειψία με προορισμό την Καμπούλ, μεταφέροντας 23 άτομα που υποχρεούνταν να εγκαταλείψουν τη Γερμανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι πρότινος, τα στελέχη των αφγανικών διπλωματικών αποστολών στη Γερμανία προέρχονταν αποκλειστικά από τη φιλοδυτική κυβέρνηση, η οποία ανετράπη από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021. Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο είχε ακυρωθεί μια προγραμματισμένη μαζική απέλαση, καθώς οι Ταλιμπάν είχαν αρνηθεί να συνεργαστούν, κατηγορώντας το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών για απροθυμία διαλόγου.

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης Μερτς

Η επιλογή της κυβέρνησης του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να συνεργαστεί πρακτικά με το καθεστώς της Καμπούλ έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό της χώρας. Επικριτές της κυβερνητικής γραμμής, με προεξάρχοντα τα στελέχη των Πρασίνων, κατηγορούν ευθέως τον καγκελάριο ότι προβαίνει σε ανεπίτρεπτες παραχωρήσεις προκειμένου να διευκολύνει τις απελάσεις.

Το βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης είναι ότι το Βερολίνο εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει επίσημα το καθεστώς των Ταλιμπάν, εξαιτίας των βαρύτατων, συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, με μεγαλύτερα θύματα τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια.