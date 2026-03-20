Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Ι ενημέρωσε τον γάλλο προεδρικό σύμβουλο Εμανουέλ Μπον ότι και οι δύο χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Παρά τις δυσκολίες, ο σωστός δρόμος για την έξοδο από την κρίση παραμένει ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις», είπε ο Γουάνγκ σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπον, προσθέτοντας: «Η Κίνα και η Γαλλία πρέπει να συνεργαστούν προς αυτόν τον στόχο.»

Σημειώνεται πως η Κίνα έχει υιοθετήσει μια πρακτική προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα στη σταθερότητα της περιοχής και στα οικονομικά της συμφέροντα αντί για άμεση στρατιωτική παρέμβαση. Αν και ανέφερε ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, δεν παρείχε άμεση στρατιωτική υποστήριξη στον σύμμαχό της, την Τεχεράνη, επικεντρώνοντας αντ’ αυτού στη διπλωματική διαμεσολάβηση και καλώντας σε κατάπαυση του πυρός.