Από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, λίγο πριν τις 12 το βράδυ τοπική ώρα, η κυβέρνηση του Ισραήλ ενημέρωνε επίσημα την Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ πώς 1,1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που κατοικούν στην Βόρειο Γάζα θα πρέπει μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο να μετακινηθούν (πως;) στη Νότια Γάζα. Η Χαμάς αντέδρασε αμέσως χαρακτηρίζοντας όλα τα παραπάνω απλή προπαγάνδα. Ζήτησε από τους κατοίκους της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ήταν λοιπόν σαφές πώς αυτό το 1,1 εκατομμύριο ψυχές, Ισραήλ και Χαμάς το μεταχειρίζονται αμφότεροι ως πολεμικό εργαλείο. Θυσία στον θεό του πολέμου.

Πέραν όμως όλων αυτών των αυτονόητων σκέψεων καθίσταται σαφές πώς τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και ανά πάσα στιγμή θα ακουστούν οι μηχανές των τεθωρακισμένων και ο χαρακτηριστικός ήχος των ερπυστριών. Θα πρόκειται για την έναρξη της χερσαίας εισβολής του ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Τα πρωτοσέλιδα όλων των μεγάλων εφημερίδων του κόσμου κυκλοφόρησαν την Παρασκευή σχεδόν με τον ίδιο τίτλο. «Από ώρα σε ώρα η χερσαία επίθεση στη Γάζα». Και αυτή τη φορά θα πρόκειται για πραγματικό γεγονός και όχι για φαντασίωση κάποιων στρατηγών σε κάποια επιτελεία.

Η μάχη της Γάζας όταν αρχίσει θα δοθεί στο έδαφος αλλά και υπογείως. Στον αέρα αλλά και από σοκάκι σε σοκάκι, από γωνιά σε γωνιά. Ναρκοθετημένα οικοδομικά τετράγωνα, παγιδευμένες με εκρηκτικά πολυκατοικίες, ένα απίστευτο δίκτυο στοών που θα επιτρέπουν στους αμυνόμενους να διαφεύγουν και να εμφανίζονται αλλού στα ξαφνικά. Όπως εξηγούν όλοι ανεξαιρέτως οι στρατιωτικοί αναλυτές, θα πρόκειται για τον απόλυτο εφιάλτη.

Αυτή η πολιορκία- εισβολή μπορεί να κρατήσει ολόκληρες εβδομάδες. Κάθε χιλιόμετρο θα στοιχίζει εκατοντάδες ζωές. Σε αυτήν την κρεατομηχανή θα παγιδευτούν και οι άμαχοι. Θα είναι αυτοί που θα συνεισφέρουν τα περισσότερα στην ανθρωποθυσία.

Κάτω στον νότο, στη Ράφα, οι Αιγύπτιοι έχουν σφραγίσει τα σύνορα. Κανείς Παλαιστίνιος δεν θα μπορεί να περάσει. Δυτικά είναι θάλασσα. Ούτε καϊκάκι δεν θα μπορέσει να σαλπάρει. Και Ανατολικά είναι οι δυνάμεις του Ισραήλ. Ούτε κουνούπι δεν θα μπορέσει να διαπεράσει τον ασφυκτικό κλοιό.

Όταν το κακό υπερβεί τα όρια και όταν ο απολογισμός θα είναι τερατώδης, τότε κάποιοι θα ψελλίσουν κάτι για εκεχειρία. Τότε όλοι θα θυμηθούν τον ανθρωπισμό και τις αρχές του. Για λίγες ημέρες, μέχρι να πάρουν οι εμπλεκόμενοι ανάσα. Και μετά ο δεύτερος γύρος. Μα θα είναι στον Νότιο Λίβανο; Στην Κοιλάδα της Μπεκάα, στη Συρία ή μέσα στο ίδιο το Ιράν; Θα δείξει.

Η παρουσία των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στα νερά ανατολικά της Κύπρου και μέχρι έξω από την Γάζα, ισοδυναμεί με μία γιγαντιαία μηχανή με απίστευτη δυνατότητα πυρός. Η επιχειρησιακή εμβέλεια αυτής της δύναμης ξεκινά από την Λιβύη και την Τυνησία και καταλήγει στην Κεντρική Ασία με την συνδρομή και του Στόλου του Ινδικού Ωκεανού που περιπολεί στον Περσικό κόλπο και νοτιότερα αλλά και περιμετρικά της Αραβικής Χερσονήσου με επίκεντρο την ναυτική βάση τους Diego Garcia στον Ινδικό.

Σε επιχειρησιακό συναγερμό και οι αμερικανικές βάσεις στα Εμιράτα του Κόλπου που αποτελούν ευθεία απειλή για το Ιράν.

Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και δεκατρείς για του Δυτικούς Καθολικούς, δυσοίωνη ημέρα, καταφθάνουν στο Ισραήλ ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόϊντ Όστιν, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και την Πρόεδρο της Κομισιόν και πολλοί άλλοι ευρωπαίοι υπουργοί και αξιωματούχοι.

Οι υποψιασμένοι θα μιλήσουν για μία νέα Σταυροφορία που βαθμηδόν οργανώνεται από την Δύση με αιχμή του δόρατος το Ισραήλ και στόχο την αποκατάσταση του ελέγχου από τις ακτές του Λιβάνου έως την Περσία συμπεριλαμβανομένης της Αραβίας και της Βορείου Αφρικής. Μόνον που την τελευταία φορά που η Δύση ενεπλάκη σε τέτοιες περιπέτειες, την ονόμασαν τότε «Αραβική Άνοιξη», άνοιξαν όντως οι Πύλες της Κολάσεως και προέκυψαν η μεγαλύτερη και επικινδυνότερη απορρύθμιση του παγκόσμιου συστήματος ασφαλείας. Τότε εμφανίστηκε ο ISSIS. Οι Αμερικανοί τελικά εγκατέλειψαν ταπεινωμένοι το Αφγανιστάν, η Τουρκία πλησίασε το Ιράν και την Ρωσία, το Ιράκ κατρακύλησε σε έναν αέναο κύκλο βίας και ακυβερνησίας, η Αίγυπτος χρειάστηκε ένα πραξικόπημα των στρατηγών για να εκδιώξει του Αδελφούς Μουσουλμάνους, ο Λίβανος κατέρρευσε πλήρως, η Λιβύη παραδόθηκε στο χάος ενώ η Συρία διαλύθηκε εις τα εξ ων συνετέθη.

Προφανώς υπήρξε ένα σημαντικό λάθος στους υπολογισμούς της Δύσης ως προς τις δυνατότητες δημοκρατικού εξορθολογισμού των δικτατοριών της Αραβίας και τον εκδημοκρατισμό των ισλαμιστικών φραξιών.

Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει πυρομαχικά λευκού φωσφόρου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στον Λίβανο, κατήγγειλε χθες Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW), υπογραμμίζοντας πως τα όπλα αυτά εκθέτουν άμαχους αδιακρίτως στον κίνδυνο να υποστούν σοβαρό και μακρόχρονο τραυματισμό.

Ερωτηθείς σχετικά με την κατηγορία της οργάνωσης, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως «δεν είναι επί του παρόντος ενήμερος για τη χρήση όπλων που περιέχουν λευκό φώσφορο στη Γάζα». Δεν σχολίασε την πληροφορία περί χρήσης τέτοιων πυρομαχικών στον Λίβανο.

Learn more on Israel’s Use of White Phosphorus in Gaza and Lebanon in HRW’s Q&A document: https://t.co/1py96nOh1k

— Human Rights Watch (@hrw) October 12, 2023