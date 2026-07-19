Έντονη ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ, απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Ο τελευταίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν διαδικασίες σύλληψης εις βάρος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όταν ο Ισραηλινός ηγέτης επισκεφθεί την αμερικανική μεγαλούπολη τον προσεχή Σεπτέμβριο, για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η «σκληρή» απάντηση του Ισραήλ μέσω Χ

Με επίσημη τοποθέτησή του στην πλατφόρμα Χ, το γραφείο του Νετανιάχου εξαπέλυσε επίθεση στον Μαμντάνι, καλώντας τον να ασχοληθεί με τα εσωτερικά προβλήματα της πόλης του αντί για τη διεθνή διπλωματία.

«Ο κ. Μαμντάνι θα έπρεπε μάλλον να επικεντρωθεί στην επιδιόρθωση της ζημιάς που προκαλεί στη Νέα Υόρκη η πολιτική του», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. «Όπως και ο Καρίμ Χαν (σ.σ. ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου), ο Μαμντάνι φαίνεται ότι θέλει να εκτρέψει την προσοχή από τις ανόητες πράξεις του, εξαπολύοντας επίθεση στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους, της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή» υπογράμμισε.

Η ισραηλινή πλευρά συσχέτισε τη στάση του δημάρχου με εκείνη του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), Καρίμ Χαν, ο οποίος σημειωτέον τέθηκε σε διαθεσιμότητα στις αρχές Ιουνίου, μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Το Τελ Αβίβ υποστήριξε ότι τόσο ο Χαν όσο και ο Μαμντάνι προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τα δικά τους ατοπήματα, στοχοποιώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Τι δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Η κόντρα ξέσπασε μετά από συνέντευξη του Μαμντάνι στους New York Times, όπου χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου» και τόνισε ότι η πραγματική του θέση βρίσκεται στη Χάγη, λόγω του εντάλματος που εκκρεμεί εις βάρος του.

Αν και ο δήμαρχος παραδέχτηκε ότι δεν είναι απολύτως σαφές αν έχει τη θεσμική δικαιοδοσία να προχωρήσει στη σύλληψη ενός ξένου αρχηγού κράτους, ξεκαθάρισε ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τις νομικές υπηρεσίες της πόλης, δηλώνοντας αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε νόμιμο περιθώριο που του δίνει το δίκαιο της Νέας Υόρκης.

Το παρασκήνιο με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αποδίδοντάς του ευθύνες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι κατηγορίες αφορούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες ξεκίνησαν ως αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού συνεχίζει να απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας το ΔΠΔ «δικαστήριο-οπερέτα» και επισημαίνοντας ότι ο εν λόγω θεσμός δεν έχει καμία απολύτως δικαιοδοσία πάνω σε πολίτες του Ισραήλ ή των Ηνωμένων Πολιτειών.