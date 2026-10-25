Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί της Κυριακής (25/10/2026) οι πολίτες στη Σερβία για τη διεξαγωγή των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών, με τα 8.392 εκλογικά τμήματα να ανοίγουν στις 07:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας).

Συνολικά 6.451.292 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν τα μέλη του νέου κοινοβουλίου, ανάμεσα σε 18 συνδυασμούς.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε περιβάλλον οξύτατης πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης, όπου το κυβερνών κόμμα του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναμετράται με τη δυναμική της «Φοιτητικής Λίστας», του κινήματος που ξεπήδησε από τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των δύο τελευταίων ετών.

Το εκλογικό σώμα και οι 18 συνδυασμοί

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, 250 έδρες που απαρτίζουν το σερβικό κοινοβούλιο διεκδικούνται από συνολικά 18 εκλογικούς συνδυασμούς, εκ των οποίων οι εννέα εκπροσωπούν εθνικές μειονότητες.

Το μέγεθος και η γεωγραφία της εκλογικής διαδικασίας περιλαμβάνουν:

Επικράτεια: 8.392 εκλογικά τμήματα για τους 6.451.292 πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Διασπορά: 93 εκλογικά τμήματα σε 37 χώρες του εξωτερικού, όπου δήλωσαν συμμετοχή 102.147 Σέρβοι απόδημοι.

Σέρβοι του Κοσόβου: Καθώς η κυβέρνηση στην Πρίστινα δεν επέτρεψε να στηθούν κάλπες στο Κόσοβο, οι ψηφοφόροι ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε 60 ειδικά διαμορφωμένα τμήματα σε τέσσερις δήμους της νότιας Σερβίας (Βράνιε, Κουρσούμλια, Ράσκα και Τούτιν).

Το εκλογικό σύστημα και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται το βράδυ, με τις διαδικασίες να ακολουθούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:

Οι κάλπες παραμένουν ανοιχτές έως τις 20:00 το βράδυ, οπότε και ξεκινά η διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Το εκλογικό σύστημα είναι αναλογικό με όριο εισόδου 3%, πλαφόν το οποίο δεν ισχύει για τα κόμματα των εθνικών μειονοτήτων. Τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα αναμένονται γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας).

Πολιτική πόλωση

Η σημερινή εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιείται υπό συνθήκες έντονου διχασμού και κοινωνικού αναβρασμού.

Στο επίκεντρο της μάχης βρίσκεται η αντιπαράθεση του κυβερνώντος κόμματος υπό τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς με την ανερχόμενη δυναμική της «Φοιτητικής Λίστας». Το συγκεκριμένο πολιτικό κίνημα συγκροτήθηκε μέσα από τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στη χώρα κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια, αποτελώντας τον βασικό πόλο αμφισβήτησης της σημερινής εξουσίας.