Άνοιξε το πέρασμα της Ράφα για να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα από την Αίγυπτο, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης. Όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ υπήρχαν «πληροφορίες ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει στις 10 π.μ.». «Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα παραμείνει ανοιχτό για τους ξένους πολίτες να αναχωρήσουν από τη Γάζα», πρόσθεσε.

Αναμένεται ότι πολλοί άνθρωποι θα επιχειρήσουν να περάσουν τα σύνορα και οι πολίτες των ΗΠΑ που επιχειρούν να εισέλθουν στην Αίγυπτο θα πρέπει να αναμένουν ένα δυνητικά χαοτικό και άτακτο περιβάλλον και στις δύο πλευρές του περάσματος, αναφέρεται σε ανακοίνωση της πρεσβείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εικόνες που μετέδωσε η αιγυπτιακή τηλεόραση δείχνουν φορτηγά να περνούν από την Αίγυπτο στον παλαιστινιακό θύλακα. Παράλληλα, στα πλάνα της ΕΡΤ, φάνηκαν τα πρώτα οχήματα του ΟΗΕ να περνούν από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

⭕️ LIVE: Trucks containing humanitarian aid have begun entering the Gaza Strip from Rafah crossing between Egypt and the besieged Gaza Strip ⤵️ https://t.co/koTklDNkg8

Rafah crossing, movements towards the border has been spotted #Gaza #Egypt pic.twitter.com/zOfbx8xK7S

Μάλιστα, Παλαιστίνιος αξιωματούχος αρμόδιος για τα σύνορα δήλωσε ότι τα φορτηγά έχουν ήδη φτάσει στην παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα.

First aid trucks carrying medicine, medical supplies and a limited amount of food (canned goods), have entered Gaza through Rafah border crossing from Egypt. Hamas-controlled Gaza Media Office says aid convoy includes 20 trucks. pic.twitter.com/t1mA6IZjiY

Περίπου 175 φορτηγά με φάρμακα, τρόφιμα και νερό έχουν κολλήσει στην αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

«Η αυτοκινητοπομπή βοήθειας που εικάζεται ότι θα εισέλθει σήμερα περιλαμβάνει 20 φορτηγά που μεταφέρουν

φάρμακα, ιατρικές προμήθειες και περιορισμένη ποσότητα τροφίμων (κονσερβοποιημένα προϊόντα)», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου μέσων ενημέρωσης της Χαμάς νωρίτερα το Σάββατο.

Παράλληλα, η εκτελεστική διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), Σίντι Μακέιν δήλωσε ότι στο πέρασμα της Ράφα περιμένει το πράσινο φως ανθρωπιστική βοήθεια για μισό εκατομμύριο Παλαιστινίους και ζήτησε να δοθεί «αξιόπιστη και διαρκής πρόσβαση» στους ανθρωπιστικούς φορείς επί τόπου.

«Αυτή η σύγκρουση έχει τρομακτικές επιπτώσεις στους αμάχους, τα τρόφιμα θα εξαντληθούν μέσα σε λίγες ημέρες και το νερό, τα φάρμακα και άλλες προμήθειες είναι επικίνδυνα χαμηλά», δήλωσε η Σίντι Μακέιν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ.

«Τα φορτηγά μας είναι φορτωμένα και περιμένουν με τρόφιμα για μισό εκατομμύριο ανθρώπους, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη Γάζα αυτή τη στιγμή», είπε. «Οι ανθρωπιστές πρέπει να μπορούν να φέρουν τη βοήθεια και να μπορούν να τη διανείμουν».

Η Μακέιν δήλωσε ότι η αποτυχία να το πράξει αυτό σημαίνει ότι “ο κόσμος θα παρακολουθεί ενώ o λαός στη Γάζα θα λιμοκτονεί».

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Γάζα μέσω Αιγύπτου.

Ο James Cleverly δήλωσε ότι τα φορτηγά θα αποτελέσουν «σανίδα σωτηρίας για όσους υποφέρουν», αλλά ζήτησε να μην είναι εφάπαξ.

«Χαιρετίζω το άνοιγμα του συνοριακού σημείου διέλευσης της Ράφα προς τη Γάζα για την ανθρωπιστική βοήθεια» τονίζει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν και προσθέτει ότι «αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα που θα ανακουφίσει τον πόνο αθώων ανθρώπων».

«Ευχαριστώ όλους τους εμπλεκόμενους που το κατέστησαν δυνατό» καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I welcome the opening of the Rafah border crossing point to Gaza for humanitarian aid.

This is an important first step that will alleviate the suffering of innocent people.

My thanks go to all those involved who made this possible.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2023