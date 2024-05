Ελικόπτερο που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση και συνετρίβη την Κυριακή, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Πολλά διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν την είδηση, μεταξύ των οποίων το AP και το Reuters, αναφέροντας ότι στο ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαινε ο πρόεδρος Ραΐσι .

BREAKING: Rescuers in Iran are trying to reach a helicopter involved in “an incident” while traveling with an entourage including President Ebrahim Raisi, state television reported. https://t.co/Fkm5PwqK0c

— The Associated Press (@AP) May 19, 2024