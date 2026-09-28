Την ανάγκη για μια αποφασιστική και συντονισμένη απάντηση των ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στις αυξανόμενες υβριδικές απειλές της Ρωσίας υπογράμμισε ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης του ΝΑΤΟ, Αλέξους Γκρινκέβιτς.

Πιο συγκεκριμένα σε δηλώσεις του, ο ανώτατος αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επεσήμανε ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης των περιστατικών δολιοφθοράς και των λοιπών αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην ευρωπαϊκή ήπειρο είναι η άμεση απόδοση ευθυνών στη Μόσχα, όποτε υπάρχουν σχετικά στοιχεία, παράλληλα με τη σταθερή και ενισχυμένη υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Οι πράξεις δολιοφθοράς, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και άλλες λεγόμενες υβριδικές επιθέσεις που αποδίδονται στην Ρωσία έχουν πολλαπλασιασθεί τους τελευταίους μήνες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνουν την επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας και τη ρωσική επίθεση σε αμαξοστοιχία στην Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Η δημόσια αποκάλυψη αυτής της απόδοσης ευθύνης θα δείξει στους κρατικούς χορηγούς ότι κατανοούμε τι κάνουν και αυτό αυξάνει το κόστος για αυτούς», δήλωσε σήμερα απευθυνόμενος στους ευρωβουλευτές κατά τη συνεδρίαση μιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Θα συνειδητοποιήσουν ότι τα δίκτυά τους είναι αναποτελεσματικά και ότι πρέπει να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους, και αυτό, από μόνο του, έχει κάποιο αποτρεπτικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Η ρωσική δραστηριότητα στην Ευρώπη αποσκοπεί στο να σπάσει τη βούληση των συμμάχων να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο, ανέφερε.