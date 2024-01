Iσραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο είχε στόχο ανώτερο διοικητή της φιλο- ιρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, υποστήριξαν πηγές ασφαλείας στη Βηρυτό, μιλώντας για νέα δολοφονία «τη στιγμή που οι συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ έχουν ενταθεί».

Την προηγούμενη εβδομάδα ισραηλινό χτύπημα που σκότωσε ανώτατο στέλεχος της μαχητικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Βηρυτό προκάλεσε πυραυλική επίθεση ευρείας εμβέλειας της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ ως αντίποινα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη έχουν βάλει στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Υπό τον όρο της ανωνυμίας πηγές στον Λίβανο ανέφεραν ότι το Ισραήλ εξόντωσε διοικητή των επίλεκτων δυνάμεων Ραντβάν της Χεζμπολάχ, χωρίς να δώσει το όνομά του, ενώ άλλες πηγές μιλούν για τον Wissam al-Tawil.

#Israel may not have launched its often-threatened major campaign against #Hezbollah in #Lebanon, but today, it killed a leader in its special ops "Radwan Force," Wissam al-Tawil in a precision strike.

Tawil had played a key role alongside #Assad's regime in #Syria too. pic.twitter.com/wzdm7e5lVQ

— Charles Lister (@Charles_Lister) January 8, 2024