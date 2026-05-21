Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ανώτεροι αξιωματούχοι της αστυνομίας της Ουκρανίας συνελήφθησαν ως ύποπτοι για δωροδοκίες από υπόγεια στούντιο πορνό. Σύμφωνα με την έρευνα, η ηγεσία των περιφερειακών αστυνομικών μονάδων σε αυτές τις περιοχές θα μπορούσε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Οι εν λόγω εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη δημιουργία, παραγωγή και διανομή προϊόντων ερωτικού και πορνογραφικού βίντεο μέσω του Διαδικτύου.

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, Ruslan Kravchenko, ο οδηγός ενός από τους αναπληρωτές υπουργούς Εσωτερικών ήταν ενδιάμεσος στο σχέδιο. Χρησιμοποιώντας τις διασυνδέσεις του μεταξύ της ηγεσίας της Εθνικής Αστυνομίας, διαπραγματεύτηκε με αξιωματούχους για να μην παρεμβαίνουν στο έργο τέτοιων «γραφείων πορνό».

Σύμφωνα με τον Kravchenko, σε αντάλλαγμα για τη μηνιαία «πληρωμή», οι αρχηγοί της αστυνομίας δεν έπρεπε να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης, να τεκμηριώσουν παραβάσεις, να σταματήσουν τις παράνομες δραστηριότητες και να προειδοποιήσουν εκ των προτέρων για πιθανούς ελέγχους.

Το ποσό της «συνδρομής» ήταν 20.000 δολάρια το μήνα για την ηγεσία της περιφερειακής αστυνομικής μονάδας. Ο μεσάζων λάμβανε άλλα 5.000 δολάρια.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η έρευνα τεκμηρίωσε αρκετά επεισόδια μεταφοράς χρημάτων. Έτσι, τον Φεβρουάριο του 2026, ο ενδιάμεσος έλαβε 45.000 δολάρια. Μέρος αυτών των χρημάτων προοριζόταν για την αστυνομική ηγεσία μιας από τις περιφέρειες και μέρος για τον ενδιάμεσο.

Τον Απρίλιο, έλαβε άλλα 25.000 δολάριο – τα 20.000 δολάρια επρόκειτο να μεταφερθούν σε έναν από τους αναπληρωτές επικεφαλής του περιφερειακού αστυνομικού τμήματος και 5.000 σε έναν ενδιάμεσο.

Υπάρχει επίσης τεκμηριωμένη μεταφορά 20.000 δολαρίων σε έναν αστυνομικό σε άλλη περιοχή μέσω στενού συνεργάτη που δεν γνώριζε τις εγκληματικές προθέσεις. Αργότερα, άλλη μεταφορά 20.000 καταγράφηκε στον ίδιο υπάλληλο.

Στις 20 Μαΐου, ο ενδιάμεσος συνελήφθη αφού έλαβε άλλη μια δόση 25.000 δολ. Σε αυτό το επεισόδιο, 20.000 δολάρια προορίζονταν επίσης για έναν από τους επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας.

Επί του παρόντος, σε έναν από τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου επιδόθηκε ειδοποίηση για υποψία ότι έλαβε μια ιδιαίτερα μεγάλη δωροδοκία κλίμακας από έναν υπάλληλο που κατέχει μια υπεύθυνη θέση για παράλειψη να προβεί σε ενέργειες χρησιμοποιώντας την επίσημη θέση του, που διαπράχθηκε από μια ομάδα ατόμων με προηγούμενη συνωμοσία.

Οι ανακριτές κατάσχεσαν έξι πολυτελή αυτοκίνητα, πέντε ακριβά ελβετικά ρολόγια και μετρητά αξίας περίπου 510.000 δολαρίων ενώ εκτελούσαν εντάλματα έρευνας που συνδέονται με την υπόθεση, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας Kravchenko.

Οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά θεωρείται από πολλούς Ουκρανούς ως ακόμη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα μετά από τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα, ο Αντρέι Γιερμάκ, πρώην αρχηγός του προσωπικού του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, συνελήφθη για υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Αφέθηκε ελεύθερος τη Δευτέρα αφού οι υποστηρικτές κατέβαλαν εγγύηση 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό του.

Ο Γιερμάκ συνδέεται με μια ευρύτερη έρευνα για ένα φερόμενο εγκληματικό δίκτυο που λέγεται ότι διηύθυνε ο Τιμούρ Μίντιχ, μακροχρόνιος συνεργάτης του Zελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία τον περασμένο Νοέμβριο, λίγο πριν κατηγορηθεί.

Ο Ζελένσκι έχει επίσης αντιμετωπίσει κατηγορίες για διαφθορά, αλλά η συνεχιζόμενη αξίωση για προεδρική εξουσία βάσει στρατιωτικού νόμου, παρά τη θητεία του που έληξε πριν από δύο χρόνια, τον προστατεύει από πιθανή δίωξη.